Klopp ostro zareagował na pytanie dziennikarza. „Nie jestem aż takim idiotą”

FC Liverpool pokonał Atletico Madryt w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów, a po meczu dużo mówi się o zachowaniu Diego Simeone. Szkoleniowiec Los Rojiblancos nie podał reki Jurgenowi Kloppowi, o co ten został później zapytany przez jednego z dziennikarzy. Trener The Reds nerwowo zareagował na sugestie pracownika mediów, co uchwycono na nagraniu.

Mecz między Atletico Madryt a Liverpoolem w fazie grupowej Ligi Mistrzów obfitował w zwroty akcji i emocje. Wynik spotkania już w 8. minucie otworzył Mohamed Salah, a po pięciu minutach było już 2:0 dla Liverpoolu. Gracze Atletico nie zamierzali jednak rezygnować z walki o cenne punkty, doprowadzając do remisu jeszcze przed przerwą za sprawą dwóch bramek Antoine'a Griezmanna. Wynik na 3:2 ustalił pod koniec spotkania Salah. Jurgen Klopp przerwał wywiad Po meczu Jurgen Klopp chciał podać rękę Diego Simeone, ale ten pobiegł prosto do szatni. Trener Liverpoolu niezrażony tym zachowaniem uniósł kciuk w kierunku szkoleniowca ekipy gospodarzy, po czym uścisnął dłonie pozostałych członków sztabu Atletico oraz piłkarzy. twitter Do tej sytuacji wrócił jeden z hiszpańskich dziennikarzy, który w rozmowie z Kloppem zasugerował, że ten był zdenerwowany zachowaniem Simeone. – Dlaczego miałem być zły? Nie jestem aż takim idiotą – odpowiedział Niemiec dodając, że dziennikarz chce stworzyć historię wokół postawy trenera Atletico, chociaż nie ma takiej potrzeby. – On jest emocjonalny, ja jestem emocjonalny, a ty nie jesteś miłą osobą, bo chcesz z tego stworzyć historię – dodawał. Trener The Reds podkreślił, że jest zły, ale z powodu pytania zadanego przez dziennikarza. Po tej uwadze Klopp opuścił strefę, w której przedstawiciele mediów mogli zadawać mu pytania. twitterCzytaj też:

