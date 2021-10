Niecodzienna pozycja Manuela Neuera w meczu z Benficą. Gdzie on zawędrował?

Bayern Monachium wygrał w Lidze Mistrzów z Benficą 4:0. To już trzecie kolejne zwycięstwo Bawarczyków w edycji 2021/2022. Na podziw zasługuje fakt, że podopieczni Juliana Nagelsmanna zdobyli do tej pory w Champions League 12 bramek i nie stracili ani jednej. Jeśli chodzi o ofensywę, taki wynik jest na pewno zasługą Roberta Lewandowskiego, który odpowiada za pięć trafień w trzech ostatnich potyczkach. Patrząc za to na obronę, pewne jest, że duży wpływ na czyste konto ma Manuel Neuer.

Liga Mistrzów. 100. mecz Manuela Neuera

Środowe spotkanie Bayernu z Benficą było dla Manuela Neuera 100. meczem w Lidze Mistrzów, w barwach Die Roten. Bez wątpienia golkiper uratował niemieckiej drużynie wynik, a kto wie, czy nie całe spotkanie. Jeszcze w pierwszej połowie bardzo niebezpieczną sytuację mieli gospodarze, ale świetnym refleksem i dynamiką popisał się właśnie mistrz świata z 2014 roku.

Manuel Neuer – jedyny taki bramkarz

Manuer Neuer znany jest ze swojej gry na przedpolu. Bramkarz notorycznie opuszcza swoje pole karne i często operuje gdzieś na wysokości nawet połowy boiska. W drugiej połowie meczu z Benficą golkiper zawędrował jeszcze dalej. Przy okazji szykowania się do rzutu wolnego Leroya Sane (po którym padł gol na 1:0), wieloletni zawodnik Bayernu dotarł na około 30. metr od bramki przeciwnika. Zapewne chciał poinstruować kolegów w kwestii egzekucji stałego fragmentu gry.

Po spotkaniu Manuel Neuer swój wyjątkowy, 100. mecz, postanowił uczcić również z jedną z kibicek, która przyszła na stadion z transparentem informującym, że przyjechała z Brazylii tylko po to, żeby dostać jego koszulkę. Niemiec pomógł jej spełnić marzenie i wręczył swój trykot. Bayern Monachium po trzech kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w grupie z kompletem dziewięciu punktów.

