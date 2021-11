Bayern Monachium zagra dziś z Benficą Lizbona. Lewandowski może mieć dwa powody do świętowania

Robert Lewandowski może mieć wkrótce dwa powody do świętowania. Polak we wtorek 2 listopada rozegra setny mecz w Lidze Mistrzów, a swój jubileusz może uczcić trafieniem. Okoliczności będą sprzyjające, ponieważ jego Bayern Monachium podejmie na własnym stadionie Benficę Lizbona, którą w pierwszym spotkaniu pokonał 4:0. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tego spotkania podbudowani ligową wygraną z Unionem Berlin, który ograli 5:2.

Lewandowski w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w Europie zadebiutował we wrześniu 2011 roku, w barwach Borussii. Dla klubu z Dortmundu rozegrał 28 spotkań w Lidze Mistrzów. Kolejne 71 występów zaliczył grając w Bayernie. Łącznie strzelił już 78 bramek i odnotował 22 asysty.

Liga Mistrzów. Bayern Monachium z szansą na awans

Kapitan reprezentacji Polski we wtorkowy wieczór może nie tylko uczcić swój jubileusz bramką, ale również razem z kolegami przypieczętować awans do fazy pucharowej rozgrywek. Jeśli Bayern wygra z Benficą, bez względu na wynik starcia Dynama Kijów z FC Barceloną, zapewni sobie wyjście z grupy.

I chociaż Bawarczycy będą faworytami tego spotkania, to ekipa z Portugalii również ma o co walczyć. Przed startem czwartej rundy Benfica zajmuje drugie miejsce w grupie, premiowane awansem do fazy pucharowej. Ewentualna porażka z Bayernem przy wygranej Barcelony w Kijowie znacznie skomplikuje sytuację podopiecznych Jorge Jesusa, co powinno podziałać mobilizująco na drużynę z Estádio da Luz.

O której mecz Bayernu z Benficą?

Bayern Monachium zagra z Benficą Lizbona we wtorek 2 listopada. Początek spotkania o godz. 21, a transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2 i w serwisie Polsat Box Go.

