Już dziś hit czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Liverpool podejmie Atletico

Liverpool FC może wkrótce dołączyć do Bayernu Monachium oraz Juventusu i zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów już po czterech kolejkach spotkań. The Reds w środowy wieczór zmierzą się z Atletico Madryt, a my podpowiadamy, gdzie i o której godzinie można obejrzeć ten mecz.

Bayern Monachium i Juventus dzięki wygranym z Benficą Lizbona i Zenitem Petersburg zapewniły już sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Przed taką samą szansą stanie Liverpool FC, który po trzech kolejkach jest liderem grupy B. Komplet zwycięstw sprawił, że The Reds mają aż pięć punktów przewagi nad Atletico Madryt i FC Porto. Stawkę zamyka AC Milan, który przegrał wszystkie spotkania grupowe i praktycznie nie liczy się już w walce o dwie pierwsze lokaty. Liga Mistrzów. Liverpool w pierwszym meczu ograł Atletico I chociaż podopieczni Jurgena Kloppa zagrają na własnym stadionie, to starcie z Atletico nie zapowiada się na „spacerek”. Wystarczy wspomnieć, że pierwsze spotkanie było bardzo wyrównane, a hiszpański zespół mimo straty dwóch bramek w pierwszych 13 minutach był w stanie doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie górą byli The Reds, ale ekipa z Madrytu wie, jak wygrywać z Liverpoolem. W 2020 roku zespół Diego Simeone wyeliminował klub z Anfield Road w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Atletico ma o co grać, ponieważ w przypadku ewentualnej wygranej Porto z Milanem, może spaść na trzecie miejsce w grupie. Przy tak wyrównanej rywalizacji o drugą lokatę każda strata punktów może okazać się brzemienna w skutkach i przekreślić marzenia o fazie pucharowej. Gdzie można obejrzeć mecz Liverpoolu z Atletico? Mecz Liverpoolu z Atletico rozpocznie się w środę 3 listopada o godz. 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisach sport.tvp.pl i Polsat Box Go. Czytaj też:

