Zdziesiątkowany Bayern Monachium zagra z Dynamem Kijów. Kiedy i gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów?

23 listopada rozpocznie się kolejna seria gier w fazie grupowej Champions League. W jej ramach Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Dynamem Kijów. Bawarczycy coś już pewni gry w 1/8 finału, więc teoretycznie to byłaby dobra okazja, aby Julian Nagelsmann dał wolne swoim najważniejszym podopiecznym. W praktyce jest to raczej niemożliwe.

Liga Mistrzów 2021/22. Długa lista nieobecnych w Bayernie Monachium

Oczywiście nie oznacza to, że na kilku pozycjach nie zobaczymy zmienników. Gdzieniegdzie Niemiec na pewno będzie mógł zastosować rotacje, aczkolwiek faktem jest, że mistrzowie Niemiec przystąpią do tego starcia zdziesiątkowani. Na boisku na pewno nie zobaczymy: Erica Maxima Choupo-Motinga, Joshuy Kimmicha, Serge’a Gnarby’ego, Jamala Musiali, Michaela Cuisance’a, Josipa Stanisica, Niklasa Suele oraz Dayota Upamecano.

Osłabienia są więc potężne, a wynikają z kilku spraw. Ostatni z wymienionych musi odcierpieć karę za żółte kartki i jest to najbardziej prozaiczny z powodów. Z kolei całkiem niedawno wyszła na jaw informacja, że Suele oraz Stanisić są zarażeni koronawirusem, w związku z czym również zostali odizolowani od reszty ekipy.

Niestety, zanim to się stało, kontakt z nimi miało wielu innych członków drużyny. Ci również zostali wysłani na kwarantannę. Nie stałoby się tak, gdyby wcześniej się zaszczepili, aczkolwiek w Bayernie jest dość liczna frakcja zawodników mających wątpliwości co do szczepionek.

W związku z tym kadra Bawarczyków na wyjazd do Kijowa jest zdziesiątkowana. Znalazło się w niej miejsce dla trzech bramkarzy, a także juniorów jak Malik Tillman, który na razie rozegrał w seniorach jeden mecz. Jest więc niemal pewne, że przy tak ogromnych osłabieniach Nagelsmann nie będzie próbował oszczędzać tych gwiazd, które ma do dyspozycji. W takich okolicznościach należy spodziewać się, że Lewandowski zagra od pierwszej minuty.

O której i gdzie oglądać mecz Dynama Kijów z Bayernem Monachium?

Mecz Dynamo Kijów – Bayern Monachium odbędzie się 23 listopada o godzinie 18:45. Transmisję z niego przeprowadzi Polsat Sport Premium 1 oraz serwis polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

