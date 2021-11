Niemieckie media zachwycone Lewandowskim. „List motywacyjny przed galą Złotej Piłki”

23 rozpoczęła się przedostatnia kolejka fazy grupowej Champions League. W jej ramach Bayern Monachium udał się na Ukrainę, by tam zmierzyć się z miejscowym Dynamem Kijów. Z małymi kłopotami Bawarczykom udało się odnieść zwycięstwo, a ważną rolę w nim odegrał Robert Lewandowski.

Liga Mistrzów 2021/22. Bayern Monachium grał z Dynamem Kijów

Podopieczni Juliana Nagelsmanna mieli zapewniony awans do 1/8 finału już przed tym starciem, ale trener mimo wszystko nie oszczędzał największych gwiazd. Nie zrobił tego, ponieważ nie mógł skorzystać z wielu zawodników. Z różnych powodów wypadli Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Eric Choupo-Moting, Niklas Suele oraz Dayot Upamecano, a także kilku mniej ważnych graczy. W efekcie gracze tacy jak na przykład Lewandowski nie mieli szans, aby w takich okolicznościach dostać wolne.

Z perspektywy czasu kibice Bayernu nie mają powodów, by narzekać na taki rozwój wydarzeń. Kapitan reprezentacji Polski zdobył bowiem jedną z dwóch bramek, które potem dały jego drużynie zwycięstwo 2:1. Trafienie „Lewego” było efektowne – strzelił on gola za pomocą przewrotki. To wzbudziło zachwyt w mediach naszych zachodnich sąsiadów, które dosłownie rozpływają się nad naszym krajanem.

Robert Lewandowski zachwycił niemieckie media

„To był ostatni występ Lewandowskiego na arenie międzynarodowej przed galą Złotej Piłki. Po takim trafieniu zasłużył na nią jeszcze bardziej i odpowiedział krytykom z jego kraju, gdzie jest krytykowany za to, że nie zagrał z Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata” – napisał „Bild”.

„Abendzeitung” też dobrze oceniło napastnika, przyznając mu notę „2”, czyli prawie najlepszą, jaką może dostać piłkarz w Niemczech. Ta gazeta wyliczyła, że w tym sezonie Lewandowski zdobył już 25 bramek w 19 meczach. Serwis sport1.de też pozytywnie ocenił Polaka. „Supergwiazda wyprowadziła Bayern na prowadzenie fantastyczną przewrotką” – czytamy. Według skysports.de w starciu z Dynamem nasz kapitan potwierdził klasę światową. Jego wyczyn oryginalnie skomentowano natomiast na łamach portalu 90min.de. „To było jak wysłanie listu motywacyjnego przed galą Złotej Piłki” – napisano.

