Manchester City odwrócił losy spotkania. Obywatele meldują się w 1/8 finału Ligi Mistrzów

W środę jedna z drużyn w grupie A mogła zapewnić sobie udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Zarówno pierwszy w zestawieniu Manchester City, jaki i drugie PSG potrzebowało wygranej, by w nowym roku grać w 1/8 finału Champions League.

Liga Mistrzów 2021/22. Niesamowite tempo pierwszej połowy

Mecz Manchesteru City z PSG miało mnóstwo zwrotów akcji, szybkie tempo, wspaniałe zagrania, niebezpieczne strzały i... okrągłe zero goli. Zarówno podopieczni Pepa Guardioli, jak i piłkarze Mauricio Pochettino nie potrafili znaleźć drogi do bramki przeciwnika. Przewagę w kreowaniu sytuacji mieli Obywatele, ale to przełożyło się na zaledwie jeden celny strzał więcej, niż mieli przeciwnicy.

Patrząc jednak na całość, to piłkarze z Anglii byli bardziej zmotywowani. Paryskie PSG nie zakładało w pierwszej linii w ogóle pressingu, przez co dużo pracy mieli obrońcy. Ciężką pracę wykonał Kimpembe, który zaliczył parę bardzo ważnych interwencji.

Manchester City grał, ale PSG Strzelało

Piłka nożna bywa niesprawiedliwa. Manchester City więcej biegał, lepiej pressował i miał dużo okazji, które mógł zamienić na bramki. Strzelanie na Etihad Stadium rozpoczął jednak zespół z Francji. Przy bramce Kyliana Mbappe asystował Leo Messi. Argentyńczyk dogrywał do Francuza z lewej strony. Piłka lekko otarła się o obrońcę, zmieniła trochę tor lotu i trafiła pod nogi Mbappe. Ten ze spokojem posłał piłkę między nogami Edersona i mieliśmy 1:0 dla wicemistrza Francji.

Neymar mógł być bohaterem PSG, ale zmarnował dogodną sytuację. Ripostą City był gol strzelony parę chwil później. Riyad Mahrez dośrodkował na dalszu słupek do Bernardo Silvy, a ten delikatnie zgrał do Gabriela Jesusa, który umieścił piłkę w siatce. Na lekko ponad 10 minut przed końcem spotkania Obywatele prowadzili 2:1. Wicemistrzowie Francji nie nawiązali już walki i spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla mistrzów Anglii.

