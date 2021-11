Pięć kolejnych zespołów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Nie zabrakło sensacji

Faza grupowa Ligi Mistrzów zmierza do końca. Za nami pięć kolejek spotkań, które wyłoniły 11 uczestników 1/8 finału. Awans już wcześniej zapewniły sobie Bayern Monachium, Liverpool FC, Ajax Amsterdam i Juventus. We wtorek do tego grona dołączyły Chelsea i Manchester United, a w środę wyjście z grupy przypieczętowały Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madryt i Inter Mediolan.

W gronie 16 najlepszych zespołów zobaczymy także Sporting CP, który pokonał Borussię Dortmund. Porażkę niemieckiego klubu można uznać za sensację tym bardziej, że podopieczni Marco Rose wcześniej dwukrotnie przegrali z Ajaksem i musieli pokonać zespół z Lizbony, by liczyć się w walce o awans. Tak się jednak nie stało i finalista Ligi Mistrzów z sezonu 2012/2013 zagra „jedynie” w Lidze Europy.

Liga Mistrzów 2021. Wciąż wiele niepewnych

Pewnymi gry w Lidze Europy są jeszcze Sheriff Tyraspol oraz Zenit Petersburg. Wciąż nie wyjaśniła się sytuacja w grupie B, gdzie za plecami Liverpoolu toczy się pasjonująca rywalizacja o awans do 1/8 finału. Przed szóstą kolejką drugie miejsce zajmuje Porto, które ma zaledwie punkt przewagi nad Milanem i Atletico Madryt. W ostatniej rundzie klub z San Siro podejmie The Reds, a Porto i Atletico powalczą o punkty w Portugalii.

Niepewna awansu jest również FC Barcelona, która we wtorek zremisowała z Benficą Lizbona. Duma Katalonii w ostatniej kolejce zmierzy się z Bayernem Monachium i musi wygrać, jeśli nie chce oglądać się na wynik rozgrywanego równolegle starcia Benfiki z Dynamem Kijów. Ciekawie będzie także w starciu Villarreal z Atalantą, które wyłoni drugą drużynę grupy F, która zagra na kolejnym etapie rozgrywek.

O miejsca premiowane grą w 1/8 finału walczą także zespoły grupy G, czyli Lille, RB Salzburg, Sevilla i Wolfsburg. Tam różnice punktowe są tak niewielkie, że w ostatniej rundzie zmagań może dojść do dużych przetasowań.

Liga Mistrzów 2021. Wyniki środowych meczów

Besiktas – Ajax Amsterdam 1:2

Inter Mediolan – Szachtar Donieck 2:0

Sporting CP – Borussia Dortmund 3:1

Manchester City – Paris Saint-Germain 2:1

Atletico Madryt – AC Milan 0:1

Liverpool FC – Porto 2:0

Club Brugge – RB Lipsk 0:5

Sheriff Tyraspol – Real Madryt 0:3

