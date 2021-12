Wraca Liga Mistrzów. Topowe kluby powalczą o awans

W gronie zespołów, które zobaczymy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, są Bayern Monachium, Liverpool FC, Ajax Amsterdam, Juventus, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madryt, Inter Mediolan i Sporting CP. Oznacza to, że jeszcze pięć drużyn dołączy do tego grona i wiosną będzie kontynuowało walkę o prestiżowe trofeum.

Liga Mistrzów 2021/2022. Milan, Porto czy Atletico?

Ciekawie zapowiada się rywalizacja w grupie B, gdzie stawce przewodzi Liverpool, który wygrał wszystkie dotychczasowe spotkania. Drugie Porto uzbierało z kolei tylko pięć punktów, czyli o jedno „oczko” więcej niż AC Milan i Atletico Madryt. To oznacza, że każda z tych trzech drużyn liczy się w walce o awans do fazy pucharowej.

Kluczowe może okazać się bezpośrednie starcie Porto z Atletico, którego zwycięzca przy porażce Milanu z The Reds zapewni sobie drugie miejsce i awans. Niewykluczone jednak, że ekipa z Mediolanu postawi się podopiecznym Juergena Kloppa, zgarnie trzy punkty i będzie liczyła na remis w równolegle rozgrywanym spotkaniu.

Liga Mistrzów 2021/2022. Real i Inter w walce o fotel lidera

Z grupy D do dalszej fazy rozgrywek awansowały Real Madryt i Inter Mediolan. Mecz tych ekip zobaczymy we wtorkowy wieczór, a Królewskim wystarczy remis, by zapewnić sobie wygranie grupy i teoretycznie słabszego rywala w 1/8 finału.

Kwestię awansu rozstrzygnięto także w grupie A, w której Manchester City zagwarantował sobie fotel lidera, a PSG awans z drugiego miejsca. W grze o trzecią lokatę premiowaną udziałem w Lidze Europy są RB Lipsk i Club Brugge, które mają na swoim koncie po cztery punkty. Niemiecki zespół podejmie City, a Club Brugge na wyjeździe zmierzy się z PSG. Porażki tych drużyn sprawią, że w Lidze Europy zobaczymy RB Lipsk, który ma lepszy bilans bramkowy.

Liga Mistrzów 2021/2022. Rozpiska wtorkowych meczów

RB Lipsk – Manchester City (godz. 18:45)

PSG – Club Brugge (godz. 18:45)

Ajax Amsterdam – Sporting CP (godz. 21:00)

Porto – Atletico Madryt (godz. 21:00)

Real Madryt – Inter Mediolan (godz. 21:00)

AC Milan – Liverpool FC (godz. 21:00)

Szachtar Donieck – Sheriff Tyraspol (godz. 21:00)

Borussia Dortmund – Besiktas JK (godz. 21:00)

