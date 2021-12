Nowy trener, nowy Lipsk? Wicemistrzowie Niemiec zmierzą się z Manchesterem City w Lidze Mistrzów

Teoretycznie stawka pojedynku RB Lipsk z Manchesterem City nie jest duża. The Citizens mają już zapewniony awans do 1/8 finału, więc istnieje duża szansa, że podejdą do tego spotkania na większym luzie. To byłoby dobrą wiadomością dla ekipy z Niemiec, która wciąż nie może być pewna tego, że na wiosnę zagra w Lidze Europy.

Liga Mistrzów 2021/22. Sytuacja w tabeli grupy A

Aktualnie wicemistrzowie naszych zachodnich sąsiadów zajmują trzecie miejsce w grupie A, mając na koncie cztery punkty. Problem w tym, że Club Brugge posiada ich tyle samo i jedynie lepszy bilans meczów bezpośrednich sprawia, iż to podopieczni Achima Beierlorzera zajmują wyższe miejsce. Wystarczy jednak remis drużyny belgijskiej oraz przegrana Lipska do tego, aby na ostatniej prostej odpaść z rozgrywek międzynarodowych.

Jesse Marsch zwolniony z RB Lipsk

Pytanie, jak na tę ekipę wpłynie zmiana trenera, której dokonano 5 grudnia. Tego dnia zwolniony został Jesse Marsch, który zupełnie nie radził sobie z oczekiwaniami kibiców oraz zarządu. Wydawało się, że jest to trener idealny dla Lipska, ponieważ został wyszkolony właśnie według pryncypiów RB – z sukcesami pracował w Salzburgu, a wcześniej asystował Julianowi Nagelsmannowi, który obecnie prowadzi Bayern Monachium. Nic bardziej mylnego. Portal transfermarkt.de wyliczył, że Marsch zdobywał zaledwie 1,33 punktu na mecz, a to absolutnie najniższy wynik w historii klubu.

Problemem gospodarzy może być fakt, że wielu jego zawodników jest kontuzjowanych. Na liście nieobecnych widzimy takie nazwiska jak: Marcel Halstenberg, Willi Orban, Dani Olmo, Yussuf Poulsen czy Marcel Saracchi.

O której i gdzie oglądać mecz RB Lipsk – Manchester City?

Mecz RB Lipsk Manchesterem City zaplanowano na 7 grudnia, na godzinę 18:45. Transmisja z niego będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie polsatboxgo.pl.

