Zacięta walka o drugie miejsce w grupie B. AC Milan powalczy o nie w starciu z Liverpoolem

W grupie B pewna jest tylko jedna rzecz – awans The Reds do 1/8 finału. Podopieczni Juergena Kloppa wygrali jak na razie wszystkie pięć starć, mają na koncie 15 oczek i nie muszą obawiać się o wynik w ostatniej kolejce fazy grupowej Champions League. Przeciwnie sytuacja AC Milanu. Włoska ekipa musi wygrać z angielską, a do tego liczyć na odpowiednie rozstrzygnięcie w starciu FC Porto z Atletico Madryt.

Liga Mistrzów 2021/22. Juergen Klopp postawi na zmienników?

Optymalny wariant? Triumf gospodarzy na San Siro oraz remis między Smokami i Los Colchoneros. Dzięki temu Rossoneri mieliby na koncie siedem oczek, Atletico sześć a Porto pięć. To jednak tylko pobożne życzenie, w praktyce może być zupełnie inaczej.

W czym podopieczni Stefano Piolego mogą upatrywać nadziei na dobry wynik? Spekuluje się, że niemiecki trener może dać odpocząć kilku swoim najważniejszym zawodnikom. Nie ma jednak pewności co do tego, którzy piłkarze mieliby usiąść na ławce w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niektórzy w tym kontekście piszą o Mohamedzie Salahu, inni o Sadio Mane, rzadko kiedy w przewidywanych składać da się dostrzec Trenta Alexandra-Arnolda. Mówi się natomiast o tym, że szansę na grę mają dostać niektórzy młodzi gracze, jak na przykład Tyler Morton.

Zlatan Ibrahimović musi się przełamać

Pioli naturalnie nie zamierza oszczędzać swoich graczy, dlatego na San Siro w akcji powinniśmy obejrzeć między innymi Zlatana Ibrahimovicia. Szwed co prawda ma już 40 lat i coraz częściej przytrafiają mu się drobne urazy, ale nadal potrafi zaprezentować się imponująco. W tym sezonie strzelił już sześć goli i zaliczył dwie asysty w 12 spotkaniach. Co ciekawe jednak tylko jedną bramkę zdobył w spotkaniu domowym, a w Champions League jeszcze nie trafił do siatki. Starcie z Liverpoolem na San Siro to idealna okazja do wartościowego przełamania.

Gdzie i o której mecz AC Milan – Liverpool?

Mecz AC Milan – Liverpool zaplanowano na 7 listopada, na godzinę 21:00. Transmisja z niego zostanie przeprowadzona na antenie Polsatu Sport Premium 2 oraz w serwisie polsatboxgo.pl.

