Ósma wygrana z rzędu i pewny awans do 1/8 Ligi Mistrzów. Real Madryt wypunktował Inter Mediolan

Pierwsze miejsce w grupie – o ten zaszczyt, w hicie szóstej kolejki Ligi Mistrzów walczyli Real Madryt z Interem Mediolan. Przed tym spotkaniem Królewscy mieli dwa punkty przewagi nad zespołem ze stolicy Włoch, a zatem tylko wygrana, dawałaby dzisiejszym gościom upragnione pierwsze miejsce w stawce.

Liga Mistrzów 2021/22. Przewaga Interu Mediolan i odpowiedź Realu Madryt

Mecz lepiej zaczęli goście, spychając podopiecznych Carlo Ancelottiego na własną połowę, agresywnie pressując ich od razu po stracie, likwidując w zarodku akcje gospodarzy.

Drugi kwadrans rozpoczął się jednak sprawną akcją Królewskich, którzy swój pierwszy celny strzał od razu zamienili na bramkę. Akcją prawą stroną boiska przeprowadził Rodrygo, Casemiro inteligentne przepuścił piłkę i Toni Kroos precyzyjnym strzałem z około 25 metrów dał Realowi Madryt prowadzenie. Niemiec przed przerwą mógł do bramki dołożyć asystę, natomiast po genialnym zagraniu przecinającym dwie linie rywala strzał Rodrygo zatrzymał się jedynie na słupku bramki Samira Handanovicia. Wynik do przerwy nie uległ zmianie i to Real Madryt był bliżej triumfu w grupie, prowadząc 1:0.

Druga część spotkania rozpoczęła się dosyć agresywnie i obie drużyny nie dawały za wygraną. Apogeum zamieszania miało miejsce w 64. minucie, kiedy to Nicolo Barella obejrzał czerwoną kartkę za uderzenie ręką Edera Militao.

Gol Marco Asensio na zamknięcie meczu

Ta sytuacja paradoksalnie uspokoiła zarówno sytuację na boisku jak i zapał gości związany ze zdobyciem wyrównującej bramki. Swoją przewagę i dominację w drugiej połowie Królewscy przypieczętowali w 79. minucie. Wtedy to świetnym strzałem z rogu pola karnego popisał się Marco Asensio, uderzając nie do obrony dla bramkarza Interu. Ta bramka ustaliła wynik meczu i to Real Madryt wygrał zmagania w grupie D.

