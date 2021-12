Kto da więcej? Sześć bramek w meczu Ajaxu Amsterdam ze Sportingiem

Ostatnim meczem grupy C był pojedynek niepokonanego Ajaxu Amsterdam ze Sportingiem. Oba zespoły już przed meczem były pewne awansu do następnej fazy, co mogło zepsuć niejako emocje w meczu. Tak na całe szczęście się nie stało i dzięki temu obejrzeliśmy aż sześć bramek.

Spotkaniem na zamknięcie zmagań w grupie C Ligi Mistrzów był mecz Ajaxu Amsterdam ze Sportingiem. Wynik pojedynku nie miał większego znaczenia, jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, ponieważ zarówno Holendrzy jak i Portugalczycy zapewnili sobie udział w następnej fazie już w poprzedniej kolejce. Liga Mistrzów 2021/22. Mocny start Ajaxu i szybka bramka Początek tego spotkania upłynął pod dominacją Ajaxu, co przełożyło się na bramkę dla niego już w siódmej minucie. Nadepnięty w polu karnym Sebastian Haller padł na murawę i sędzia prawidłowo podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany i strzałem po ziemi zdobył już swojądziesiątą bramkę w tych rozgrywkach. Odpowiedź ze strony gospodarzy nadeszła w 22. minucie, kiedy Tabata idealnie wypatrzył Nuno Santosa, a ten skrzętnie wykorzystał dośrodkowanie partnera. Trzy minuty przed zakończeniem pierwszej połowy gospodarze zdołali odzyskać prowadzenie za sprawą Anthonego, który wykorzystał błąd w rozegraniu obrońców Sportingu i ze stoickim spokojem wykończył akcję. Podopieczni ten Haga schodzili do szatni w dużo lepszych nastrojach. Ajax Amsterdam nie przestawał strzelać. Sporting w coraz gorszej sytuacji Te zostały jeszcze bardziej poprawione u gospodarzy w 58. minucie, kiedy to podwyższyli przewagę do dwóch bramek. Świetnym podaniem popisał się Perr Schuurs i mający sporo wolnej przestrzeni wokół siebie David Neres pokonał Joao Virgine. Cztery minuty później było już 4:1 dla Ajaxu za sprawą Stevena Berghuisa, który po koronkowej akcji, rozgrywanej z lewej na prawą stronę, praktycznie zamknął kwestię tego, kto zwycięży w Amsterdamie. Ostatni kwadrans dał nadzieję kibicom Sportingu na wydarcie chociaż jednego punktu Ajaxowi, ponieważ w 78. minucie Tabata potężnym strzałem pod poprzeczkę doprowadził do wyniku 4:2. Ten wynik do końca meczu się już nie zmienił i Ajax pozostał niepokonany w swojej grupie. Czytaj też:

