Walka o pierwsze miejsce w grupie H Ligi Mistrzów. W roli głównej Chelsea i Juventus

Na jedną kolejkę przed końcem fazy grupowej Ligi Mistrzów w grupie H pewne jest jedno – Chelsea i Juventus znajdą się w play-offach najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. Zenit Sankt Petersburg zapewnił sobie natomiast udział w Lidze Europy.

Liga Mistrzów. Malmo nie ma szans na awans

Malmo to czwarta drużyna w grupie H. Szwedzki zespół nie ma szans nawet na awans do Ligi Europy. Podopieczni Jona Dahla Tomassona mają na swoim koncie tylko jeden punkt i nawet w przypadku własnej wygranej i przegranej Zenitu, nie awansują do play-offów. Obie drużyny miałyby wtedy po cztery punkty, ale w takim momencie liczy się bilans z bezpośrednich meczów, a on jest korzystny dla rosyjskiej drużyny.

Chelsea i Juventus w walce o pierwsze miejsce w grupie

Jeden mecz bezpośredni między Chelsea i Juventusem zakończył się zwycięstwem włoskiej drużyny 1:0, drugi natomiast padł łupem podopiecznych Thomasa Tuchela (4:0). Obie ekipy maja w tym momencie po 12 punktów, więc jedyną szansą Juventusu na wyjście z pierwszego miejsca jest wygrana z Malmo i liczenie na remis lub porażkę The Blues w spotkaniu z Zenitem. Zwycięstwo Chelsea całkowicie przekreśla szanse Starej Damy na wygranie grupy H.

Gdzie i kiedy oglądać spotkania?

Mecze Juventusu z Malmo i Zenitu z Chelsea rozpoczną się w środę 8 grudnia o godzinie 18:45. Spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport Premium i na Polsat Box Go. Stara Dama rozegra potyczkę na Allianz Stadium, a Chelsea na Gazprom Arenie w Petersburgu.

