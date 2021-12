Manchester United remisuje z Young Boys. Rezerwy Czerwonych Diabłów nie zachwyciły

Pewny awansu Manchester United gościł na Old Trafford Young Boys. Szwajcarzy zajmowali przed tym meczem ostatnie miejsce w grupie, natomiast mieli oni jeszcze szanse na grę w Lidze Europy, gdyż tracili zaledwie dwa punkty do trzeciego miejsca.

Liga Mistrzów 2021/22. Dobre wejście w mecz Manchesteru United i szybki gol

Czerwone Diabły podeszły do tego spotkania nie do końca poważnie, wychodząc dość odchudzonym składem na pojedynek z zespołem szwajcarskim. Rezerwowy skład nie oznaczał jednak brak emocji. Pierwsze minuty spotkania, dośrodkowanie z lewej strony boiska i w genialny sposób, nożycami, Mason Greenwood dał prowadzenie gospodarzom.

Goście się nie poddali po utracie bramki i co jakiś czas starali się zranić Czerwone Diabły. Trzy minuty przed zakończeniem pierwszej połowy genialnym strzałem Fabian Rieder wyrównał stan rywalizacji, wybił okno w bramce Deana Hendersona.

Druga połowa i debiuty w barwach gospodarzy

W drugiej połowie oba zespoły tworzyły sobie, to mniej to bardziej klarowne sytuacje natomiast problem ze skutecznością był mocno widoczny. Sposób, w jaki gospodarze podeszli do tego spotkania może opisać wydarzenie z 67. minuty, kiedy to nowy trener Manchesteru United – Ralph Rangnick zrobił zmianę... bramkarzy.

Dalszy przebieg spotkania zbliżał nas raczej do bramki zwycięskiej dla gości ze Szwajcarii, gdyż to oni do samego końca spotkania starali się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wynik 1:1 nie uległ już zmianie i Young Boys tym samym kończą swoją przygodę w europejskich pucharach w tym sezonie.

