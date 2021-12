Salzburg w dalszej fazie. Druga połowa pogrążyła Sevillę

Sytuacja w grupie G przed ostatnią kolejką wyglądała niesamowicie ekscytująco. Pierwsze Lille miało osiem punktów, Salzburg siedem, Sevilla sześć a ostatni Wolfsburg pięć. Jeżeli drużyna Julena Lopetegui chciała uczestniczyć w dalszej rundzie Ligi Mistrzów, musiała z Austriakami wygrać.

Liga Mistrzów 2021/22. Niemrawy początek i starania Sevilli

Od początku Hiszpanie mieli optyczną przewagę, rozgrywają podania złożone z długich podań, zakończone jednak najczęściej niepełnym strzałem. Pierwszą poważniejszą sytuację przyszło nam obejrzeć w 10. minucie, kiedy to po dobrym dośrodkowaniu Joana Jordana, niecelnie główkował Jules Kounde.

Młody Francuz miał jeszcze jedną okazję, by umieścić piłkę w siatce, natomiast jak poprzednio, jego uderzenie minęło słupek o kilkadziesiąt centymetrów. Była to ostatnia akcja pierwszej części spotkania i w pełni nadziei oczekiwaliśmy kolejnych 45 minut.

Przebudzenie Salzburga w drugiej połowie

Po praktycznie przespanej pierwszej części drużyna z Austrii od razu po przerwie wrzuciła wyższy bieg i potrzebowali zaledwie pięciu minut, by objąć prowadzenie w tym meczu. Indywidualna akcja Karima Adeyemi'ego, który poprowadził lewą stroną, mijając rywala, dając tzw. „patelnie” dla Noah Okafora, który strzelił na 1:0. Taki stan rywalizacji dawał Salzburgowi awans z drugiego miejsca w tabeli grupowej.

Sytuacja Sevilli jeszcze bardziej pogorszyła się w 64. minucie kiedy to drugą żółtą kartkę, w ciągu sześciu minut, obejrzał Joan Jordan i goście kończyli ten mecz w dziesiątkę.1:0 to wynik, który utrzymał się do samego końca, dzięki czemu to Salzburg oraz Lille, dzięki dzisiejszej wygranej z Wolfsburgiem 3:1, awansowali do kolejnej fazy tych rozgrywek.

