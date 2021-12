Villarreal zamyka listę. Znamy wszystkich uczestników fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Mecz Atalanta – Villarreal miał rozpocząć się w środę 8 grudnia o godzinie 21. Plany pokrzyżowała jednak pogoda. W Bergamo wiele godzin przez meczem zaczął padać gęsty śnieg i przykrył murawę grubą warstwą puchu. Do ostatnich chwil trwała walka o doprowadzenie boiska do optymalnego stanu – odśnieżono je, a białe linie przemalowali na czerwono. Ostatecznie zdecydowano jednak, że spotkanie należy przełożyć. Odbyło się ono dzień, a piłkarze liczbą bramek odpłacili się kibicom za wytrwałość i cierpliwość.

Liga Mistrzów 2021/22. Atalanta miała problemy w obronie

Atalanta straciła pierwszą bramkę już w 3. minucie. Autorem trafienia był Holender Arnaut Danjuma. Drugi gol dla Villarrealu padł chwilę przed przerwą. Tym razem strzałem popisał się francuski pomocnik Erienne Capoue. Chwilę po przerwie na listę strzelców ponownie wpisał się Danjuma i wydawało się, że ostatecznie pogrążył włoski klub, który od 51. minuty miał czas co najwyżej na godzenie się z grą w Lidze Konferencji Europy.

Atalanta tymczasem podjęła próbę powrotu. Niewiele zabrakło, by okazała się ona sukcesem. W 71. minucie bramkę na 1:3 zdobył Ruslan Malinowski, a już dziewięć minut później trafieniem popisał się Duvan Zapata i włoski klub złapał kontakt. Niestety do wyjścia na prowadzenie zabrakło i czasu i bramek. Villarreal wygrał 3:2 i awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Faza pucharowa Ligi Mistrzów. Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji

Faza pucharowa Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 składa się z angielskich, hiszpańskich, francuskich, portugalskich, włoskich i niemieckich klubów. Doliczyć do tego trzeba jeszcze drużynę z Holandii i Austrii. Swoje grupy wygrali Liverpool, Manchester City, Ajax, Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester United, Lille i Juventus. Na drugich miejscach skończyli natomiast Chelsea, RB Salzburg, Villarreal, Benfica, Inter, Sporting, Atletico Madryt i PSG.

