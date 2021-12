Losowanie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Z kim zagrają europejskie potęgi?

W zeszłym tygodniu zakończyły się grupowe zmagania we wszystkich europejskich rozgrywkach. Wiele klubów pozytywnie zaskoczyło, ale parę też zawiodło. Jeśli chodzi o polski akcent, z pucharami pożegnała się słaba w ostatnich miesiącach Legia Warszawa, ponieważ przegrała ze Spartakiem Moskwa 0:1 i nie zdołała awansować nawet do Ligi Konferencji Europy. Nie zmienia to jednak faktu, że był to bardzo długi, jak na nasze warunki, okres z "naszą" drużyną w europejskich pucharach.

Liga Mistrzów 2021/22. Kto z kim może zagrać?

Do 1/8 finału Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca trafiły następujące drużyny: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, LOSC Lille, Bayern Monachium, Ajax Amsterdam i Real Madryt. Oznacza to, że na tym etapie rozgrywek wymienione drużyny nie mogą się ze sobą spotkać. Drużyny, które będą dolosowane do rozstawionych to Paris Saint-Germain, Sporting Lizbona, Chelsea, Inter, Benfica, Atletico Madryt, LOSC Lille, RB Salzburg i Villarreal. Na pewno w zestawieniu może dziwić brak Borussii Dortmund i Barcelony. Obie te drużyny rozpoczną w nowym roku zmagania od play-offów Ligi Europy.

Liga Europy 2021/22. Jak wygląda system play-offów?

W Lidze Europy system play-offów ma się troszkę inaczej, niż w Lidze Mistrzów. Mianowicie tylko zwycięzcy grup mają zapewniony udział w 1/8 finału. Natomiast drużyny z drugich miejsc trafiają na ekipy, które zajęły trzecie miejsca w Lidze Mistrzów. Tak samo jest w Lidze Konferencji Europy, z tą różnicą, że trafiają tam drużyny z trzecich miejsc Ligi Europy.

Europejskie puchary. Gdzie i kiedy oglądać losowanie?

Losowanie Ligi Mistrzów rozpocznie się w poniedziałek 13 grudnia o godzinie 12. Godzinę później zaplanowane jest losowanie Ligi Europy, a na sam koniec o 14 poznamy pary pucharowe Ligi Konferencji Europy. Losowanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1 i na polsatboxgo.pl.

