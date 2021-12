Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie powtórzone! Znamy powody

W poniedziałek 13 grudnia o godz. 12 rozpoczęło się losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zasady były proste: zespoły, które wygrały swoje grupy, były drużynami rozstawionymi, czyli otrzymały prawo rozegrania meczu rewanżowego na swoim stadionie. Co więcej, w walce o ćwierćfinał mają mierzyć się z klubami, które zajęły drugie miejsca w grupach.

Losowanie Ligi Mistrzów zostanie powtórzone

Zgodnie z regułami, w 1/8 finału nie mogą rywalizować nie tylko zespoły z tej samej federacji, ale także kluby, które rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. Osoby odpowiedzialne za losowanie za każdym razem tworzyły osobną pulę "piłek" z nazwami zespołów, by uniknąć pomyłki. Do tej jednak ostatecznie doszło, a Andrij Arszawin dolosował do Villarreal FC Manchester United, chociaż obie ekipy grały ze sobą w grupie.

Z oczywistych względów kulka przypisana Czerwonym Diabłom została odłożona. Problem w tym, że nie uwzględniono jej w losowaniu rywala dla Atletico Madryt. Podopieczni Diego Simeone ostatecznie trafili na Bayern Monachium, a zespół z Old Trafford na Paris Saint-Germain. Niewykluczone, że gdyby nie wpadka organizatorów, losowanie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Atletico postanowiło złożyć protest, a UEFA uwzględniła wniosek klubu z Madrytu i powtórzy losowanie o godz. 15.

Liga Mistrzów 2021/2022. Pary 1/8 finału po pierwszym losowaniu

Benfica Lizbona – Real Madryt

Villarreal – Manchester City

Atletico Madryt – Bayern Monachium

FC Salzburg – Liverpool FC

Inter Mediolan – Ajax Amsterdam

Sporting CP – Juventus

Chelsea – Lille

Paris Saint-Germain – Manchester United

Czytaj też:

Poznaliśmy pary 1/16 finału Ligi Europy. Piotr Zieliński zagra z Barceloną!