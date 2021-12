Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów powtórzone. Poznaliśmy nowe pary

Pierwsza ceremonia losowania par 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpoczęła się w poniedziałek 13 grudnia o godz. 12. Benfica Lizbona trafiła na Real Madryt, Villarreal miał mierzyć się z Manchesterem City, Atletico Madryt z Bayernem Monachium, FC Salzburg z Liverpoolem FC, Inter Mediolan z Ajaksem Amsterdam, Sporting CP z Juventusem, Chelsea z Lille OSC a Paris Saint-Germain z Manchesterem United.

Losowanie Ligi Mistrzów. Błąd organizatorów

Podczas losowania doszło jednak do pomyłki. Zgodnie z zasadami, w pierwszych meczach fazy pucharowej nie mogą mierzyć się drużyny z tych samych federacji oraz kluby, który rywalizowały ze sobą w grupach. Przy losowaniu rywala dla Villarreal Andriej Arszawin wyciągnął kulkę z nazwą Manchesteru United, co wywołało konsternację oficjeli obecnych na ceremonii.

Ostatecznie pomyłkę naprawiono, a Żółta Łódź Podwodna została „sparowana” z Manchesterem City. W trakcie losowania rywala dla Atletico Madryt do puli przez pomyłkę trafiła kulka przypisana Liverpoolowi FC, który rywalizował z podopiecznymi Diego Simeone w grupie. Zabrakło za to Manchesteru United, co tym samym wypaczyło losowanie. Ekipa ze stolicy z Hiszpanii ostatecznie trafiła na Bayern Monachium, a Czerwone Diabły na Paris Saint-Germain. Jak przekazał Rodrigo Faez z ESPN, kilka klubów złożyło protest, a UEFA postanowiła powtórzyć losowanie.

Losowanie Ligi Mistrzów. Nowe pary 1/8 finału

FC Salzburg – Bayern Monachium

Sporting CP – Manchester City

Benfica Lizbona – Ajax Amsterdam

Chelsea – Lille OSC

Atletico Madryt – Manchester United

Villarreal – Juventus

Inter Mediolan – Liverpool FC

Paris Saint-Germain – Real Madryt

Liga Mistrzów 2021/2022. Terminarz fazy pucharowej

Pierwsze spotkania w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 15-16 i 22-23 lutego 2022 roku. Mecze rewanżowe zaplanowano na 8-9 oraz 15-16 marca. Niespełna miesiąc później, a konkretnie 5 i 6 kwietnia, odbędą się ćwierćfinały, a rewanże rozegrane 12 i 13 kwietnia wyłonią półfinalistów tegorocznej edycji rozgrywek.

Pierwsze spotkania półfinałowe zaplanowano na 26 i 27 kwietnia, a rewanże na 3 i 4 maja. Finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie z kolei 28 maja na Stadionie Kriestowskij w Petersburgu.

Przypomnijmy, poprzednią edycję prestiżowych rozgrywek wygrała Chelsea, która w finale pokonała Manchester City. Te dwa zespoły ponownie wymienia się w gronie faworytów do zdobycia trofeum, chociaż o wywalczenie trofeum może pokusić się także Liverpool, który prezentuje się ze świetnej strony na boiskach Premier League.

Czytaj też:

Maciej Rybus o Stanisławie Czerczesowie i Paulo Sousie. „Nie śledzę mediów”