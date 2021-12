Real Madryt zaprzestaje walki z UEFA. Chodzi o losowanie par 1/8 finału LM

Poniedziałkowe popołudnie przyniosło nam sporo, niekoniecznie pozytywnych, sytuacji związanych z Ligą Mistrzów. Podczas ceremonii losowania par 1/8 finału doszło do kuriozalnego wydarzenia, kiedy to podczas losowania rywala dla Atletico Madryt, do puli ich możliwych rywali omyłkowo nie został dodany Manchester United. To przeoczenie spowodowało, że Czerwone Diabły ostatecznie trafiły na Paris Saint-Germain, a podopieczni Diego Simeone mieli mierzyć się z Bayernem Monachium.

Liga Mistrzów 2021/22. Real Madryt protestuje przed drugim losowaniem

Po fali krytyki ze strony całego środowiska związanego z piłką nożną UEFA zdecydowała, że ceremonia zostanie całkowicie powtórzona, co nie u każdego wywołało uśmiech na twarzy. Przeciwny tej decyzji był Florentino Perez, ponieważ porównując oba losowania, to właśnie Real Madryt wyszedł na tej powtórce najgorzej. Za pierwszym razem Królewscy mieli podejmować Benfikę, co z pewnością odpowiadało zespołowi z Madrytu, natomiast za drugim razem los już nie był dla niego taki łaskawy. Rywal, z którym Real Madryt zmierzy się w 1/8 to PSG, co jest zdecydowanie większym wyzwaniem dla podopiecznych Carlo Ancelottiego.

Cała sytuacja podgrzała, i tak już rozgrzane do czerwoności, relacje pomiędzy Florentino Perezem a UEFA, gdyż jak podaje „Marca”, za kulisami można było usłyszeć o jeszcze większej irytacji działaczy Królewskich.

Królewscy pogodzeni z decyzją UEFA

Jeszcze przed startem drugiej ceremonii Królewscy złożyli oficjalny protest do UEFA, natomiast nic on nie przyniósł i losowanie odbyło się tym razem bez żadnych komplikacji. Pomimo swojego niezadowolenia, klub nie planuje więcej przeciwdziałań, co potwierdził komentarz klubu wydany w dzienniku „AS”

„Real Madryt podejdzie do meczów z PSG z pełną wiarą w siebie i nadzieją na awans po starciu z wielkim rywalem. Trzeba rozegrać ten dwumecz. Nie ma sensu odwoływanie się. Trzeba być lepszym od PSG i przejść dalej w Pucharze Europy” – przekazał Florentino Perez.

Swoje zdanie po drugiej ceremonii wyraził także Emilio Butragueño. – Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że to, co się dzisiaj wydarzyło, było zaskakujące, żałosne i bardzo trudne do zrozumienia. Należy pamiętać, że na losowanie czekały milionów fanów i cały świat sportu” – powiedział po drugim losowaniu dyrektor ds. relacji instytucjonalnych klubu. – Wierzymy jednak, że drużyna rozegra dwa wielkie mecze. [...] Podkreślam, że mamy nadzieję na znalezienie się w losowaniu ćwierćfinałów” – dodał Hiszpan.

