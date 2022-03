Tomasz Hajto dosadnie skrytykował uczestnika Ligi Mistrzów. Przekonywał, że „tego klubu nikt nie szanuje”

W ćwierćfinale Ligi Mistrzów wystąpią Bayern Monachium, Liverpool FC, Manchester City i Real Madryt, a w grze o awans do tej fazy rozgrywek pozostaje jeszcze osiem zespołów. Na etapie 1/8 swoją przygodę z pucharami zakończyło Paris Saint-Germain, które w dwumeczu musiało uznać wyższość Królewskich. Paryżanie mają czego żałować, ponieważ przyjechali do Madrytu z jednobramkową zaliczką i to oni jako pierwsi objęli prowadzenie w spotkaniu rewanżowym.

Liga Mistrzów 2022. Hajto skrytykował PSG

Po spotkaniu szeroko krytykowani byli m.in. Neymar i Lionel Messi, których kibice „wygwizdali” podczas ostatniego starcia ligowego z Girondins Bordeaux. Jak w programie „Cafe Futbol” argumentował Tomasz Hajto, to właśnie w postawie piłkarzy tkwi największy problem klubu z Paryża. – Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi, że nie ma piłkarza, który byłby ważniejszy od klubu. Wydaje mi się, że to właśnie jest główny problem struktury i brak poszanowania hierarchii, jaka jest w klubie – wskazywał.

Były reprezentant Polski przekonywał, że najgorszą sytuacją dla klubu jest ta, gdy w jego barwach występują gwiazdy, które „nie są do końca profesjonalistami i wywierają presję na trenerze przez właściciela uważając, że nie można ich zmienić” . Hajto przypomniał, że zawodnicy PSG niekiedy spóźniają się na treningi lub dzień przed meczem organizują kolacje trwające do godziny drugiej w nocy. – To wszystko wpływa i pokazuje, że tam chodzi tylko o „cash”, tego klubu nikt nie szanuje. Dopóki to się nie zmieni i wszystkie reguły dla każdego zawodnika nie będą takie same, to tej drużyny nie będzie – stwierdził.

Jak ocenił Hajto, w niedalekiej przyszłości można spodziewać się dużych roszad w klubie z Paryża. Coraz więcej mówi się o odejściu Kyliana Mbappe, który miał już uzgodnić warunki kontraktu z Realem Madryt. Z PSG prawdopodobnie pożegna się również Mauricio Pochettino, a kandydatem do zastąpienia dotychczasowego szkoleniowca jest Zinedine Zidane. – Dyrektorem sportowym ma być Arsene Wenger. To jest pewne, bo są naciski polityczne – dodawał były reprezentant.

