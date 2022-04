Manchester City – Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Gdzie i o której transmisja meczu online i w TV?

Manchester City jest jednym z faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Obywatele, którzy w ubiegłym roku przegrali decydujący mecz o trofeum z Chelsea, z pewnością chcieliby tym razem wywalczyć prestiżowe trofeum. Podopieczni Pepa Guardioli szansę na wykonanie kroku ku wielkiemu finałowi zyskają już we wtorek 5 kwietnia, kiedy to w pierwszym meczu ćwierćfinałowym zmierzą się z Atletico Madryt.

Liga Mistrzów. Manchester City – Atletico Madryt

Dla Atletico Madryt rywalizacja w Lidze Mistrzów jest jedyną szansą na wywalczenie w tym sezonie trofeum. Zespół prowadzony przez Diego Simeone już na etapie 1/8 finału odpadł z rozgrywek o Puchar Króla, a na osiem kolejek przed końcem zmagań w La Liga traci 12 punktów do Realu Madryt.

Zespół z Wanda Metropolitano nie jest jednak wymieniany w gronie pretendentów do sięgnięcia po triumf w Lidze Mistrzów, a ewentualne wyeliminowanie Manchesteru City z pewnością zostanie uznane za dużą niespodziankę. Tym bardziej że Obywatele prezentują nie tylko efektowny, ale również skuteczny futbol. Świadczy o tym nie tylko pewny awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale też pierwsza pozycja w Premier League.

Liga Mistrzów. Manchester City – Atletico Madryt. Transmisja na żywo online i w TV

Mecz Manchester City – Atletico Madryt zostanie rozegrany we wtorek 5 kwietnia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21, a transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 i w serwisie Polat Box Go.

