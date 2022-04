NA ŻYWO: Manchester City – Atletico Madryt. Hitowe starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

20:59 Piłkarze są już na murawie. Czas na hymn Ligi Mistrzów i niebawem zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego! 20:58 Zawodnicy obu drużyn za chwilę wyjdą na boisko. 20:52 Początek spotkania już za niespełna 10 minut. 20:51 Atletico zagra dzisiaj w swoich tradycyjnych strojach:



twitter.com 20:47 Przypomnijmy, Manchester City wyeliminował w 1/8 finału Sporting, a Atletico Madryt odprawiło Manchester United. 20:44 A tak prezentuje się wyjściowa jedenastka gości:



twitter.com 20:40 Takim składem zagrają dzisiaj gospodarze:



twitter.com 20:36 Już o godz. 21 rozpocznie się pierwsze ćwierćfinałowe starcie między Manchesterem City i Atletico Madryt. Zapraszamy na relację z meczu!

Liga Mistrzów. Manchester City – Atletico Madryt

Manchester City przystąpił do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów z jasnym nastawieniem: podopieczni Pepa Guardioli chcieli powetować sobie ubiegłoroczną porażkę w finale z Chelsea i sięgnąć po triumf w prestiżowych rozgrywkach. Ekipa z Etihad Stadium już w fazie grupowej stanęła przed niełatwym zadaniem, bo przyszło jej zmierzyć z Paris Saint-Germain. Angielski zespół przegrał pierwsze starcie, co powetował sobie w rewanżu.

Obywatele w ostatnim spotkaniu grupowym ulegli jeszcze RB Lipsk, ale i tak zakończyli ten etap rywalizacji na pierwszym miejscu i pewnie awansowali do 1/8 finału. Tam przyszło im mierzyć się w dwumeczu ze Sportingiem, który jeszcze przed pierwszym starciem był skazywany na porażkę. Niespodzianki nie było, bo City kwestię awansu "załatwiło" już w meczu w Portugalii. Okazała wygrana 5:0 dała zawodnikom Guardioli pełen komfort przed rewanżem, który zakończył się bezbramkowym remisem.

Nieco inaczej wyglądała droga Atletico Madryt do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Diego Simeone w fazie grupowej odnotowali trzy porażki (dwie z Liverpoolem i jedną z Milanem) oraz remis z Porto. Strata aż 11 punktów i tak nie przeszkodziła zespołowi ze stolicy Hiszpanii w awansie do 1/8 finału, gdzie ekipa z Wanda Metropolitano poradziła sobie w dwumeczu z Manchesterem United. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, a w rewanżu na Old Trafford górą było Atletico, które wygrało 1:0.

