NA ŻYWO: Manchester City – Atletico Madryt. Hitowe starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 44. min. Wkrótce koniec pierwszej połowy, a na tablicy wyników wciąż utrzymuje się bezbramkowy remis. 43. min. Stones uderzył zza pola karnego, ale wysoko ponad bramką. 43. min. Bernardo Silva przewrócił się przed szesnastką, jednak zdaniem arbitra nie był faulowany. 42. min. Atletico konsekwentnie i skutecznie broni dostępu do własnej bramki. 41. min. De Bruyne padł w polu karnym po starciu z dwoma rywalami, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. 40. min. De Bruyne dogrywał z prawego skrzydła, jednak nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 39. min. Obywatele dalej wymieniają podania, ale robią to wolno i dość schematycznie. 38. min. Llorente wychodził na czystą pozycję, ale wcześniej sędzia odgwizdał pozycję spaloną. 37. min. Stones za mocno do Cancelo. 36. min. Cancelo płasko dogrywał w szesnastkę, gdzie piłkę przejął dobrze ustawiony Oblak. 35. min. Felix ponownie szybko stracił piłkę. Portugalczyk jest dzisiaj mocno pilnowany przez rywali. 34. min. De Bruyne faulował Felixa przy bocznej linii. Goście zaczną od rzutu wolnego. 33. min. Szybka strata i to Obywatele ruszają z kolejnym atakiem. 33. min. Atletico przejęło piłkę i próbuje sił w ataku pozycyjnym. 31. min. De Bruyne dośrodkowuje prosto w ręce Oblaka. 30. min. Sterling wywalczył rzut rożny. 29. min. Kondogbia ruszył z piłką i próbował wymusić faul, ale nieskutecznie. 28. min. Felix dostał podanie w środkowej strefie i momentalnie dopadło do niego trzech rywali. Manchester przejmuje piłkę. 27. min. Cancelo próbował kombinacyjnie zagrać z Mahrezem, ale za mocno podawał. Oblak od bramki. 27. min. Goście w dalszym ciągu bardzo dobrze się bronią. 26. min. Faul Lodiego na połowie City i Obywatele wznowią grę od rzutu wolnego. 25. min. Zespół z Hiszpanii przejął piłkę i próbuje wymieniać podania na własnej połowie. 24. min. Błąd Cancelo, piłkę przejął Lodi, jednak fatalnie skiksował przy próbie wyłożenia piłki jednemu z kolegów. 23. min. Kontra Atletico. Felix ruszył lewym skrzydłem, ale nie zdołał sfinalizować akcji celnym podaniem. 22. min. Gundogan przymierzył zza pola karnego, jednak mocno niecelnie. 22. min. Rzut rożny dla gospodarzy. 22. min. Mistrzowie Anglii wprawdzie dominują, ale ciągle brakuje im elementu zaskoczenia. 21. min. Kolejna centra w szesnastkę Atletico i kolejna dobra interwencja Oblaka. 20. min. Obraz gry wciąż się nie zmienia. Gospodarze wymieniają podania, Atletico się broni. 19. min. Mahrez dośrodkował z prawego skrzydła w szesnastkę, tam wbiegał Gundogan, ale nie zdołał dojść do piłki. 18. min. Atletico ma duże problemy z wyprowadzeniem futbolówki z własnej połowy. 17. min. Manchester City próbuje swoich sił lewym skrzydłem. Piłkę przejmują goście. 15. min. Po kwadransie gry Manchester City ma aż 69 proc. czasu posiadania piłki. 14. min. Kolejna nieudana akcja podopiecznych Pepa Guardioli. Oblak wznowi grę od bramki. 13. min. Sterling przedzierał się lewym skrzydłem, po chwili w polu karnym padł Bernardo Silva, ale Obywatele zdołali wywalczyć tylko rzut rożny. 12. min. Laporte doszedł do piłki bitej z narożnika i główkował, jednak mocno niecelnie. 12. min. De Bruyne uderzał z piętnastu metrów, ale jego strzał został zablokowany. Rzut rożny dla gospodarzy. 11. min. Atletico skupia się na defensywie i wyraźnie czeka na okazję do kontrataku. 10. min. Mahrez miękko wrzucał do De Bruyne, ale Belg nie zdołał dobiec do tej piłki. Oblak zacznie od bramki. 9. min. Długa centra w stronę Mahreza, jednak Oblak zdołał przeciąć podanie. 8. min. Felix próbował wyprowadzić kontrę gości, ale Obywatele zdusili tę akcję w zarodku. 7. min. Cancelo na połowie Atletico. Rzut wolny dla gospodarzy. 5. min. Dużo podań, niewiele konkretów. Póki co tempo meczu jest bardzo spokojne. 4. min. Llorente faulował Ake w ataku. Manchester City zacznie od rzutu wolnego. 4. min. Goście rozgrywają piłkę na własnej połowie. 3. min. Laporte do Sterlinga, ale za mocno. Oblak zacznie od bramki. 3. min. Gospodarze konstruują atak pozycyjny. 1.min. Cancelo próbował posłać prostopadłą piłkę do De Bruyne, ale niecelnie. 1. min. Przy piłce zawodnicy Manchesteru City. Atletico nie spieszy się z wysokim pressingiem. Zaczynamy! 20:59 Piłkarze są już na murawie. Czas na hymn Ligi Mistrzów i niebawem zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego! 20:58 Zawodnicy obu drużyn za chwilę wyjdą na boisko. 20:52 Początek spotkania już za niespełna 10 minut. 20:51 Atletico zagra dzisiaj w swoich tradycyjnych strojach:



twitter.com 20:47 Przypomnijmy, Manchester City wyeliminował w 1/8 finału Sporting, a Atletico Madryt odprawiło Manchester United. 20:44 A tak prezentuje się wyjściowa jedenastka gości:



twitter.com 20:40 Takim składem zagrają dzisiaj gospodarze:



twitter.com 20:36 Już o godz. 21 rozpocznie się pierwsze ćwierćfinałowe starcie między Manchesterem City i Atletico Madryt. Zapraszamy na relację z meczu!

Liga Mistrzów. Manchester City – Atletico Madryt

Manchester City przystąpił do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów z jasnym nastawieniem: podopieczni Pepa Guardioli chcieli powetować sobie ubiegłoroczną porażkę w finale z Chelsea i sięgnąć po triumf w prestiżowych rozgrywkach. Ekipa z Etihad Stadium już w fazie grupowej stanęła przed niełatwym zadaniem, bo przyszło jej zmierzyć z Paris Saint-Germain. Angielski zespół przegrał pierwsze starcie, co powetował sobie w rewanżu.

Obywatele w ostatnim spotkaniu grupowym ulegli jeszcze RB Lipsk, ale i tak zakończyli ten etap rywalizacji na pierwszym miejscu i pewnie awansowali do 1/8 finału. Tam przyszło im mierzyć się w dwumeczu ze Sportingiem, który jeszcze przed pierwszym starciem był skazywany na porażkę. Niespodzianki nie było, bo City kwestię awansu "załatwiło" już w meczu w Portugalii. Okazała wygrana 5:0 dała zawodnikom Guardioli pełen komfort przed rewanżem, który zakończył się bezbramkowym remisem.

Nieco inaczej wyglądała droga Atletico Madryt do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Diego Simeone w fazie grupowej odnotowali trzy porażki (dwie z Liverpoolem i jedną z Milanem) oraz remis z Porto. Strata aż 11 punktów i tak nie przeszkodziła zespołowi ze stolicy Hiszpanii w awansie do 1/8 finału, gdzie ekipa z Wanda Metropolitano poradziła sobie w dwumeczu z Manchesterem United. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, a w rewanżu na Old Trafford górą było Atletico, które wygrało 1:0.

