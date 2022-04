Chelsea faworytem w meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Kiedy i gdzie oglądać transmisję TV?

Rywalizacja londyńskiej Chelsea z Realem Madryt to powtórka półfinału Ligi Mistrzów z poprzedniego roku. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela, podobnie jak 12 miesięcy temu, wydaje się być faworytem w tym starciu. Królewscy nie są w najlepszej dyspozycji, a zmęczenie sezonem daje im się już we znaki. Jeśli The Blues pokonają ekipę z Madrytu, zrobią duży krok w kierunku obrony tytułu Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów 2022. Real Madryt musi liczyć na Benzemę

W poprzedniej rundzie fazy pucharowej Chelsea wyeliminowała mistrza Francji Lille OSC. Londyńczycy zwyciężyli w obu spotkaniach (2:0 i 2:1), mimo że w rewanżu rywale napsuli im trochę krwi. Real Madryt natomiast w hitowym pojedynku zmierzył się z PSG. Paryski gwiazdozbiór wygrał przed własną publicznością 1:0, po trafieniu Kyliana Mbappe. Na Santiago Bernabeu jednak Królewscy niesieni dopingiem swoich fanów odwrócili losy tej rywalizacji i wygrali 3:1.

Fenomenalny występ zaliczył Karim Benzema, który ustrzelił hat-tricka. Francuski napastnik od kilku lat jest liderem madryckiego zespołu i bardzo często w pojedynkę rozstrzyga dane mecze, szczególnie w tym sezonie. Nie mając zbyt wielu argumentów na pokonanie londyńskiej Chelsea, fani Realu Madryt muszą liczyć na kolejny przebłysk geniuszu reprezentanta Francji.

Rok temu, gdy obie drużyny grały ze sobą w półfinale tych elitarnych rozgrywek, The Blues pokonali Królewskich 2:0. Na listę strzelców w tamtym starciu zdołali wpisać się Timo Werner i Mason Mount. Jak będzie tym razem? Kto strzeli gola na Stamford Bridge?

Liga Mistrzów 2022. Chelsea – Real Madryt. Kiedy i o której mecz? Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Chelsea – Real Madryt odbędzie się w środę, 6 kwietnia. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję z tego ćwierćfinałowego starcia będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1, aplikacji Polsat Box Go oraz na stronie Wprost.pl, gdzie przeprowadzona zostanie relacja na żywo z tego wydarzenia.

Czytaj też:

Bayern Monachium zagra z Villarrealem. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?