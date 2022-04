Hit Chelsea – Real Madryt nie zawiódł. Cztery bramki w Londynie

Pojedynek londyńskiej Chelsea z Realem Madryt to bez wątpienia hit tegorocznej fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Stawką tego dwumeczu jest półfinał tych elitarnych rozgrywek. Jednocześnie jest to rewanż za starcie z 2021 roku. Wówczas lepsi okazali się gracze The Blues, którzy w ostatecznym rozrachunku zdobyli puchar.

W poprzedniej rundzie londyńczycy wyrzuci za burtę tego turnieju mistrza Francji – Lille OSC. Piłkarze ze Stamford Bridge wygrali oba mecze, choć w rewanżu nie byli już tacy przekonujący. Królewscy z kolei wyeliminowali PSG. Paryski zespół złożony z gwiazd światowego formatu uległ w dwumeczu 2:3. W rewanżowym starciu z genialnej strony pokazał się Karim Benzema. Francuski napastnik zdobył trzy bramki w kilka minut, co zapewniło madrytczykom awans do ćwierćfinału.

34-latek ponownie pokazał dużą klasę i drugi raz z rzędu ustrzelił hat-tricka. Madrytczycy pokonali The Blues 3:1 i przed rewanżem znajdują się w bardzo komfortowej sytuacji.