NA ŻYWO: Chelsea – Real Madryt. Wielki hit Ligi Mistrzów!

15.min. Fantastyczne uderzenie Reece'a Jamesa z rzutu wolnego. Thibaut Courtois z najwyższym trudem poradził sobie z tym strzałem. 14. min. Eder Militao sfaulował Kaia Havertza tuż przed polem karnym Realu. Sędzia ukarał stopera żółtą kartką. 12. min. Pierwsze minuty tego stracia są niezwykle emocjonujące. 10. min. Kapitalny kontraatak gości. Vinicius Junior obija jedynie poprzeczkę! 9. min. Real Madryt w głębokiej defensywie. 8. min. Mecz jest rwany. Brakuje mu płynności ze względu na dużą liczbę fauli. Piłkarze obu drużyn grają ostro, agresywnie. 5. min. Szybka odpowiedź The Blues. Kai Havertz przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. 4. min. Pierwszy strzał Realu Madryt. Militao jednak nie miał prawa zaskoczyć Mendy'ego. 3. min. Gracze Thomasa Tuchela wyszli do wysokiego pressingu. Goście mają problemy z wyprowadzeniem piłki. 3. min. Real powoli konstruuje atak pozycjny. Hiszpański zespół nie chce popełnić błędu. 1. min Gospdoarze natychmiast zaatakowali swoich rywali. Zaczynamy hit Ligi Mistrzów! 21:57 Piłkarze obu drużyn wybiegli już na boisko. 21:51 Początek ćwierćfinałowego spotkania już za niespełna 10 minut! 21:50 Obie drużyny mierzyły się ze sobą przed rokiem. Był to wówczas półfinał Ligi Mistrzów. Lepszy okazał się zespół Thomasa Tuchela, który w dwumeczu wygrał 3:1. 21:47 Przypomnijmy, że w 1/8 finału Real Madryt po fantastycznym meczu u siebie wyeliminował PSG. Z kolei Chelsea dwukrotnie zwyciężyło z mistrzem Francji Lille OSC. 21:45 Goście natomiast rozpoczną tę rywalizację w takim zestawieniu:



Pojedynek londyńskiej Chelsea z Realem Madryt to bez wątpienia hit tegorocznej fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Stawką tego dwumeczu jest półfinał tych elitarnych rozgrywek. Jednocześnie jest to rewanż za starcie z 2021 roku. Wówczas lepsi okazali się gracze The Blues, którzy w ostatecznym rozrachunku zdobyli puchar.

W poprzedniej rundzie londyńczycy wyrzuci za burtę tego turnieju mistrza Francji – Lille OSC. Piłkarze ze Stamford Bridge wygrali oba mecze, choć w rewanżu nie byli już tacy przekonujący. Królewscy z kolei wyeliminowali PSG. Paryski zespół złożony z gwiazd światowego formatu uległ w dwumeczu 2:3. W rewanżowym starciu z genialnej strony pokazał się Karim Benzema. Francuski napastnik zdobył trzy bramki w kilka minut, co zapewniło madrytczykom awans do ćwierćfinału. Czy i tym razem 34-latek pokaże się z tak dobrej strony?

