Real Madryt – Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Transmisja TV i online. Gdzie oglądać mecz?

Real Madryt w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów znacznie ułatwił sobie zadanie, ogrywając na wyjeździe Chelsea. Jeszcze przed przerwą tego starcia padły trzy bramki, a dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Karim Benzema. Wprawdzie na kilka minut przed zejściem do szatni po stronie gospodarzy odpowiedział Kai Havertz, ale tuż po zmianie stron Benzema po raz kolejny dał o sobie znać, przypieczętowując hat-tricka.

Liga Mistrzów. Real Madryt – Chelsea

Wynik 3:1 dla Królewskich oznacza, że podopieczni Thomasa Tuchela w rewanżu muszą wygrać różnicą dwóch bramek, by doprowadzić do dogrywki. Różnica trzech goli i więcej da The Blues awans do półfinału i możliwość dalszej walki o obronę wywalczonego przed rokiem trofeum. Zadanie będzie jednak trudne, ponieważ Real nie tylko zagra na własnym stadionie, ale też już w pierwszym meczu udowodnił, że nawet mimo obniżki formy w lidze, potrafi wznieść się na wyżyny umiejętności w spotkaniach Ligi Mistrzów.

Chelsea jednak z pewnością nie będzie łatwym rywalem dla Królewskich. Zespół z Londynu w ostatnim ligowym meczu rozbił aż 6:0 Southampton, wysyłając tym samym jasny sygnał, że nie należy skreślać go przed rewanżem w Madrycie. Real to jednak przeciwnik innej klasy niż Święci, a ogranie go dużą różnicą bramek będzie o wiele trudniejsze. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe, co w El Clasico udowodniła niedawno FC Barcelona.

Liga Mistrzów. Real Madryt – Chelsea. Transmisja TV i online

Mecz Realu Madryt z Chelsea rozpocznie się we wtorek 12 kwietnia o godz. 21. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 2 i w serwisie Polsat Box Go.

