Bayern Monachium – Villarreal w Lidze Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream na żywo online

Bayern Monachium w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów sensacyjnie przegrał z Villarreal. Gospodarze wywalczyli jednobramkową zaliczkę, chociaż gdyby nie momentami rażąca nieskuteczność w ataku, mecz mógłby zakończyć się wyższą wygraną hiszpańskiej drużyny. Wynik 1:0 oznacza jednak, że przed rewanżem kwestia awansu pozostaje otwarta, a Żółta Łódź Podwodna nie może być pewna udziału w półfinale rozgrywek.

Liga Mistrzów. Bayern Monachium – Villarreal

Podopieczni Juliana Nagelsmanna zagrają pod dużą presją, ponieważ nie dość, że przed ćwierćfinałem byli wymieniani w gronie faworytów do triumfu w całych rozgrywkach, to w ostatnim czasie złapali małą „zadyszkę”. Dużo mówi się też o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, co z pewnością nie ułatwia koncentracji na czekającym cały zespół zadaniu. Znając jednak klasę mistrzów Niemiec, to goście z Hiszpanii powinni odczuwać większe obawy przed rewanżowym starciem.

Villarreal też ma jednak o co grać. Zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego zajmuje dopiero siódme miejsce w La Liga i traci aż osiem punktów do szóstej lokaty premiowanej grą w europejskich pucharach. Jeśli Żółta Łódź Podwodna nie zacznie regularnie punktować na krajowym podwórku, występ w Lidze Mistrzów może okazać się ostatnią odsłoną przygody z europejską piłką przed co najmniej roczną przerwą.

Liga Mistrzów. Bayern Monachium – Villarreal. Transmisja na żywo i online

Rewanżowy mecz Bayernu Monachium z Villarreal w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 12 kwietnia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21, a transmisję ze starcia będzie można śledzić na antenie Polsat Sport Premium 1 i w serwisie Polsat Box Go.

