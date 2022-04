NA ŻYWO: Bayern Monachium – Villarreal. Czy Lewandowski i spółka odrobią straty?

18. min. Danjuma i Moreno są praktycznie bez kontaktów z futbolówką. 15. min. Kolejna długa piłka w pole karne. Ponownie zrobiło się niebezpiecznie pod bramką drużyny z Hiszpanii. 14. min. Villarreal broni się całym zespołem. 13. min. Bayern wciąż prowadzi grę, ale monachijczycy na ten moment biją głową w mur. 11. min. Zagotowało się teraz pod bramką gości. 10. min. Kiks obrońcy Bayernu. Gdyby Danjuma lepiej się zachował, mogłoby być 1:0 dla Żółtej Łodzi Podwodnej. 8. min. Gospodarze mają bardzo dużą przewagę w posiadaniu piłki. Piłkarze mają jednak problem z przebiciem się przez mur złożony z zawodników w żółtych koszulkach. 6. min. Gracze z Hiszpanii świetnie radzą sobie z grą pod presją. Strzał Moreno, ale niecelny. 4.min. Bayern zakłada wysoki pressing. 4. min. Villarreal nie potrafi wyjść z własnej połowy. 3. min. Od pierwszych sekund gospodarze ruszyli do ataku. Sane dograł piłkę do Muellera, ale ten był na spalonym. 2. min. Thomas Mueller próbował dośrodkować w pole karne, ale zrobił to bardzo nieskutecznie. Od bramki zaczną goście. 1. min. Bayern spokojnie rozgrywa atak pozycyjny. Villarreal cofnął się bardzo głęboko. 21:00 Zaczynamy! Sędzia dał sygnał do rozpoczęcia meczu. 20:58 Czas na hymn Ligi Mistrzów! 20:56 Piłkarze obu zespołów właśnie pojawili się na boisku. 20:50 Początek drugiego ćwierćfinałowego spotkania już za 10 minut. 20:48 Mimo porażki w pierwszym spotkaniu faworytami tego starcia wydają się gracze Bayernu Monachium. Jednakże zespół z Hiszpanii na pewno tanio skóry nie sprzeda i zrobi wszystko, aby utrzymać korzystny wynik z pierwszego meczu. 20:46 Stawką tej rywalizacji jest awans do półfinału Ligi Mistrzów. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z Benficą lub Liverpoolem. 20:43 Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu Villarreal zwyciężył z Bayernem Monachium przed własną publicznością 1:0. Bawarczycy mogli przegrać zdecydowanie wyżej. 20:39 Natomiast Villarreal rozpocznie mecz w takim składzie:



twitter.com 20:39 Wyjściowa jedenastka gospodarzy prezentuje się następująco:



twitter.com 20:35 Witamy w relacji na żywo ze spotkania Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Villarrealem. W pierwszym mecz zespół z Hiszpanii sensacyjnie pokonał Bawarczyków 1:0. Jak będzie tym razem? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

W poprzedniej rundzie Villarreal wyeliminował faworyzowany Juventus. Piłkarze Żółtej Łodzi Podwodnej awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po efektownym zwycięstwie w Turynie aż 3:0. Wszystkie bramki zostały zdobyte w końcówce tamtego meczu. Na drodze hiszpańskiej drużyny do półfinału najbardziej prestiżowych rozgrywek stanął Bayern Monachium, czyli triumfator z 2020 roku. Klub Roberta Lewandowskiego pokonał w pierwszej rundzie fazy pucharowej RB Salzburg. W rewanżowym pojedynku Bawarczycy zmiażdżyli swojego rywala, wygrywając aż 7:1.

Liga Mistrzów 2022. Bayern spróbuje odwrócić losy rywalizacji

Pierwsze starcie ćwierćfinałowe pomiędzy tymi zespołami przyniosło niespodziewane rozstrzygnięcie. Villarreal, grający przed własną publicznością, pokonał Die Roten 1:0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Holender Arnaut Danjuma. Monachijczycy mogą mówić o sporym szczęściu, bo podopieczni Unaia Emery'ego powinni byli odnieść bardziej okazałą wygraną. Jak będzie tym razem? Czy Bayern Monachium odwróci losy tego dwumeczu?

Czytaj też:

Czesław Michniewicz tłumaczy swoje zachowanie. „Mogę widzieć to inaczej”