Trener Chelsea dosadnie skrytykował Szymona Marciniaka. Nie spodobało mu się zachowanie polskiego sędziego po meczu

Po tym, jak Real Madryt wygrał w Londynie 3:1, wydawało się, że kwestia awansu do półfinału Ligi Mistrzów jest przesądzona. Chelsea zdołała jednak po bramkach Masona Mounta, Antonio Ruedigera i Timo Wernera doprowadzić do stanu 3:0 w rewanżu i tylko bramka Rodrygo w końcówce spotkania sprawiła, że konieczne było przeprowadzenie dogrywki. W tej górą byli Królewscy, którzy za sprawą trafienia Karima Benzema wprawdzie przegrali 2:3, ale dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu w dwumeczu zameldowali się w dalszej fazie prestiżowych rozgrywek.

Liga Mistrzów. Trener Chelsea skrytykował Szymona Marciniaka

Podczas pomeczowej konferencji prasowej Thomas Tuchel zaznaczył, że jego drużyna nie zasłużyła na odpadnięcie z Ligi Mistrzów. – Zagraliśmy fantastyczny mecz. Niestety popełniliśmy dwa błędy w kluczowych momentach. Zasłużyliśmy na awans, ale niestety tak się nie stało. Potrzebne było szczęście, którego zabrakło po naszej stronie – stwierdził.

Trener Chelsea skrytykował też Szymona Marciniaka, który był głównym arbitrem wtorkowego spotkania. Jego zdaniem polski sędzia przy zagraniu piłki ręką przez Marcosa Alonso, po którym anulowano trafienie The Blues, Marciniak powinien sam obejrzeć powtórkę, zamiast kierować się tylko sugestiami z VAR. – Jeśli gra się przeciwko Realowi Madryt, można się spodziewać, że nie każdy ma odwagę – stwierdził niemiecki trener.

Liga Mistrzów. Thomas Tuchel rozmawiał z Szymonem Marciniakiem

Tuchel przekazał też, co powiedział polskiemu sędziemu. – Powiedziałem mu, że jestem bardzo rozczarowany, że nie podszedł i nie sprawdził tego sam. W takich sytuacjach trzeba pozostać szefem i nie pozwalać podejmować decyzji komuś siedzącemu na krześle, odizolowanemu od atmosfery meczu – ocenił.

Szkoleniowiec The Blues był też rozczarowany zachowaniem Marciniaka już po zakończeniu meczu. – Sędzia dobrze bawił się z moim kolegą Ancelottim. Wiem, że Carlo jest gentlemanem i miłym facetem, ale gdy chciałem podejść do niego i zobaczyłem uśmiechniętego arbitra, który śmiał się głośno z trenerem drużyny przeciwnej, to myślę, że to bardzo zły moment – stwierdził. – Po 120 minutach walki, kiedy piłkarze walczyli do ostatniej kropli, widzisz takie coś. Myślę, że to bardzo, bardzo zły moment – podsumował.

