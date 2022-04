Villarreal szaleje na Twitterze. Żart z Lewandowskiego, Liga Farmerów i zaskakujące śniadanie

Villarreal już w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów sprawiło dużą niespodziankę, pokonując Bayern Monachium na własnym stadionie. Przed rewanżem wydawało się jednak, że podopieczni Juliana Nagelsmanna zdołają odrobić jednobramkową stratę i bez problemów awansują do półfinału. Tak się jednak nie stało, a wynik 1:1 sprawił, że to Żółta Łódź Podwodna zameldowała się w kolejnej fazie rozgrywek.

Liga Mistrzów. Villarreal reaguje na awans

Zachwytu takim obrotem spraw nie kryli administratorzy oficjalnego konta Villarreal na Twitterze. „Witamy w Lidze Farmerów” – brzmi komentarz do grafiki przedstawiającej rolnika w żółtym stroju nawiązującym do oficjalnych barw hiszpańskiego zespołu. W ten sposób ironicznie odniesiono się do zarzutów kibiców, którzy niejednokrotnie przekonywali w mediach społecznościowych, że liga hiszpańska stała się „Ligą Farmerów”.

Takie opinie pojawiały się po odejściu Cristiano Ronaldo z Real Madryt i Lionela Messiego z FC Barcelony, a fani innych rozgrywek argumentowali, że La Liga znacznie obniżyła poziom. Awans Villarreal i Realu Madryt do półfinału Ligi Mistrzów przeczy tym opiniom.

twitter

W innym z wpisów administratorzy konta Villarreal opublikowali zdjęcie kartonu mleka o nazwie „Semi”, co przywodzi na myśl słowo semifinal (z angielskiego „półfinał” – przyp. red). „A to, chłopaki, zjedliśmy dzisiaj na śniadanie” – dodano.

Nie zabrakło także kpin z Roberta Lewandowskiego, który wprawdzie strzelił w meczu rewanżowym bramkę, ale nie zdołał pomóc Bayernowi w awansie do półfinału. „Słyszałeś o Raulandowskim?” – czytamy w poście, do którego dołączono zdjęcie Raula Albiola. Kapitan Villarreal pozował do fotografii z nagrodą dla najlepszego zawodnika meczu.

