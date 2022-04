NA ŻYWO: Liverpool – Benfica. Ogromna stawka spotkania Ligi Mistrzów!

28. min. Benfica próbuje zaskoczyć rywali, ale bije głową w mur. 26. min. Piękna akcja Diaza. Kolumbijczyk oddał groźny strzał, ale poradził sobie z nim golkiper gości. 25. min. Gospodarze nie spieszą się z rozegraniem kolejnej akcji. 23. min. Szybka odpowiedź Benfiki. Nunez pokonał bramkarza Liverpoolu, ale wcześniej był na pozycji spalonej. 21. min. Fantastycznie wykonany rzut rożny przez piłkarzy Kloppa. Konate idealnie wyszedł w powietrze i skierował piłkę do siatki. Była to dosłownie kopia bramki z pierwszego meczu. 21. min. Goool! The Reds obejmują prowadzenie. 20. min. Zagotowało się teraz pod bramką gości! Liverpool był bliski strzelenia gola. 19. min. Orły dobrze radzą sobie ze stałymi fragmentami gry wykonywanymi przez The Reds. 18. min. Liverpool ponownie atakuje swoją lewą stroną. 17. min. Piłkarze jednej i drugiej drużyny tracą sporo piłek, przez co akcje tracą na płynności. 15. min. Kolejna odważna akcja gospodarzy. Jota wpadł w pole karne i zderzył się z bramkarzem gości, który jest teraz opatrywany przez klubowych lekarzy. 14. min. Piłka znalazła się w bramce Benfiki, ale chwilę wcześniej Jota faulował obrońcę. 13. min. Szybka odpowiedź gości. Everton znalazł się w dogodnej sytuacji, oddał groźny strzał, ale nieznacznie się pomylił. To było pierwsze uderzenie na bramkę w tym meczu. 12. min. Słabo wykonany rzut wolny przez The Reds. 11. min. Młody Urugwajczyk z dużą łatwością ograł Matipa. 11. min. Nunez przedarł się lewym skrzydłem, ale za brakło wykończenia tej dobrej akcji. 9. min. Gospodarze próbują zaskoczyć Orły, grając skrzydłami. 8. min. Dobra akcja Joty. Portugalczyk wygrał walkę o pozycję, wpadł w pole karne, ale poślizgnął się i upadł podczas wykonywania zwodu. 7. min. Na ten moment niewiele się dzieje. Drużyny walczą ze sobą głównie w środkowej strefie boiska. 5. min. Goście mają problemy z wyjściem spod wysokiego pressingu. 4. min. Gospodarze przejęli inicjatywę. 2. min. Benfica została od pierwszych sekund zmuszona do gry w ataku pozycyjnym. 1. min. Spokojne tempo. Liverpool oddał piłkę rywalom. 1. min. Zaczynamy! 20:57 Czas na hymn Ligi Mistrzów! 20:56 Piłkarze obu zespołów wyszli już na boisko. 20:50 Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi za dziesięć minut. 20:49 Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w półfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów z Villarrealem. Klub z Hiszpanii wyeliminował wczoraj Bayern Monachium. 20:45 Faworytami tego spotkania są gracze The Reds, jednak w futbolu nie raz zdarzały się rzeczy niemożliwe. 20:40 Przypomnijmy, że w pierwszym meczu Liverpool zwyciężył 3:1 i zapewnił sobie spory komfort gry w starciu rewanżowym. Dlatego też Klopp postanowił rozpocząć to spotkanie bez kilku największych gwiazd. 20:37 Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka gości z Lizbony:



Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka gości z Lizbony:



Witamy w relacji na żywo z rewanżowego meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów, w którym Liverpool podejmie lizbońską Benficę. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00.

Benfica awansowała do ćwierćfinału tegorocznej Ligi Mistrzów, dzięki sensacyjnemu rozstrzygnięciu w dwumeczu z Ajaksem Amsterdam. Klub z Lizbony okazał się lepszy od mistrzów Holandii, którzy błyszczeli w fazie grupowej. Bohaterem Orłów został Darwin Nunez. Młody urugwajski napastnik jest kolejnym diamentem, który został oszlifowany przez portugalski zespół. Z kolei Liverpool pokonał Inter Mediolan. Co prawda mistrzowie Włoch zwyciężyli na Anfield 1:0, ale ulegli oni przed własną publicznością zawodnikom The Reds 0:2.

Liga Mistrzów 2022. Liverpool bliżej półfinału

Spotkanie w mieście Beatlesów będzie rewanżem za pierwsze starcie, które miało miejsce w stolicy Portugalii. Wówczas podopieczni Juergena Kloppa ograli Benficę 3:1. Szczególnie dobrze piłkarze Liverpoolu prezentowali się w pierwszej połowie tamtego spotkania. Po przerwie błyskawicznie dali się zaskoczyć i gdyby Orły były skuteczniejsze, mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. The Reds z pewnością mają komfortową sytuację i są zdecydowanymi faworytami do gry półfinale Ligi Mistrzów.

