Szymon Marciniak doceniony przez UEFA. Polak staje przed życiową szansą

Szymon Marciniak jest bezsprzecznie najlepszym polskim sędzią, jeśli nie pod względem umiejętności, to pod względem ważnych spotkań międzynarodowych, jakie miał okazję sędziować w swojej karierze. Według portalu Meczyki.pl przed Polakiem UEFA postawiła kolejny kamień milowy, który może zaważyć na jego przyszłej karierze.

Szymon Marciniak sędzią w półfinale Ligi Mistrzów

Portal Meczyki.pl poinformował, że Szymon Marciniak będzie sędzią w półfinale Ligi Mistrzów między Liverpoolem i Villarrealem. To pierwsze spotkanie na takim poziomie, przy którym przyjdzie mu pracować. Polak w tym sezonie Champions League prowadził już siedem spotkań, cztery w fazie grupowej, dwa w 1/8 finału i jeden mecz ćwierćfinałowy między Chelsea i Realem Madryt.

Jeśli Marciniak spisze się podczas meczu półfinałowego, ma zostać przyznany mu któryś z europejskich finałów, co byłoby największym wydarzeniem w jego sędziowskiej karierze. Mowa tu jednak raczej o finale Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy. Co więcej, na dniach ma zostać ogłoszona lista 9-10 arbitrów europejskich, którzy pojadą do Kataru gwizdać na mistrzostwach świat i wśród nich ma znaleźć się właśnie nasz sędzia.

Szymon Marciniak sędziował już raz na mistrzostwach świata. Podczas mundialu w Rosji Polak zakończył zmagania na dwóch spotkaniach grupowych. Po półfinale Ligi Mistrzów i ewentualnym finale europejskich pucharów, mistrzostwa świata w Katarze byłyby dla niego pięknym zwieńczeniem roku.

