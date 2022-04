Manchester City podejmie Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Kiedy mecz? Gdzie oglądać transmisję TV?

Real Madryt jest klubem, który w całej swojej historii aż 13 razy triumfował w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na świecie. Los Blancos po raz ostatni dokonali tej sztuki w 2018 roku, gdy w na stadionie w Kijowie pokonali Liverpool. Manchester City z kolei to zespół, który wciąż marzy o swoim pierwszym tytule Ligi Mistrzów. Teraz obie drużyny zmierzą się w półfinałowym dwumeczu. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na obiekcie Obywateli.

Historia rywalizacji Manchesteru City i Realu Madryt w Lidze Mistrzów

We wcześniejszych rundach Królewscy dokonywali piłkarskich cudów. Podopieczni Carlo Ancelottiego awansowali do półfinału, dzięki determinacji, grze do końca i... wspaniałemu Karimowi Benzemie. Francuski napastnik w ostatnich czterech meczach Ligi Mistrzów (dwa z PSG i dwa z Chelsea) zdobył siedem bramek. Manchester City natomiast najpierw bez najmniejszych problemów rozprawił się ze Sportingiem, a w ćwierćfinale męczył się z fantastycznie broniącym i nieprzyjemnym Atletico Madryt.

Wydaje się, że gracze Pepa Guardioli najtrudniejsze wyzwanie mają już za sobą. Zdaniem wielu ekspertów są faworytem tego starcia, ale z drugiej strony Real Madryt jest nieobliczalny, co już kilkukrotnie udowodnił w tej edycji. Nigdy nie można skreślać drużyny ze stolicy Hiszpanii przed końcowym gwizdkiem. W trakcie ostatnich 10 lat obie drużyny grały ze sobą sześciokrotnie. Dotychczas każdy z zespołów wygrał po dwa mecze, dwukrotnie też spotkania kończyły się remisami. Z kolei ostatni dwumecz miał miejsce w 2020 roku. Oba starcia zwyciężyli wówczas Obywatele (dwa razy po 2:1).

Kiedy i o której mecz Manchester City – Real Madryt? Gdzie oglądać transmisję?

Pierwszy półfinał Manchester City – Real Madryt odbędzie się we wtorek, 26 kwietnia. Początek tego – miejmy nadzieję –emocjonującego starcia zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

Czytaj też:

Prezes ŁKS-u bagatelizuje incydent z transparentem i Malwiną Smarzek. Na tym sprawa się nie skończy