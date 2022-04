NA ŻYWO: Liverpool – Villarreal. Walka o awans do finału Ligi Mistrzów!

21. min. The Reds nie dają rywalom zbyt wiele miejsca. Wysoki pressing pozwala im szybko odzyskiwać futbolówkę. 18. min. Marciniak uspokoił teraz Hendersona. Gracz Liverpoolu kwestionował jego decyzję. 17. min. Dobra odpowiedź gości. 15. min. Bardzo wysoki pressing gospodarzy. 14. min. Groźny strzał Luisa Diaza. Kolumbijczyk zszedł do środka i niewiele się zastanawiając, uderzył na bramkę, ale Rulli na raty poradził sobie z tym strzałem. 12. min. Kapitalna okazja dla Liverpoolu! Mane jednak otrzymał zbyt mocne dośrodkowanie i zdołał oddać celnego strzału. 12. min. Po pierwszej kilkuminutowej dominacji, goście jakby się przebudzili. 10. min. Rzut rożny dla Żółtej Łodzi Podwodnej. To pierwsza taka okazja. 8. min. Zamieszanie w polu karnym gości po rzucie rożnym. Villarreal zdołał jednak się uratować. 7. min. Liverpool spokojnie, konsekwentnie szuka luk w obronie rywali. 5. min. Villarreal w głębokiej defensywie. 3. min. Gospodarze kontrolują przebieg boiskowych wydarzeń. Goście mają problem z wyjściem z własnej połowy. 1. min. Liverpool cały czas utrzymuje się przy piłce. The Reds próbują zaskoczyć rywali w ataku pozycyjnym! 1. min. Zaczynamy! 20:59 Czas na hymn Ligi Mistrzów! 20:58 Przypomnijmy, że sędzią głównym tego starcia jest Szymon Marciniak. 20:58 Piłkarze weszli już na murawę! 20:51 Mecz rozpocznie się za niespełna 10 minut. Faworytami wydaj się gracze Kloppa, ale Villarreal udowodnił już w tej edycji Ligi Mistrzów, że potrafi sprawić sensację. 20:50 Tak natomiast prezentuje się wyjściowa jedenastka gości:



twitter.com 20:48 W takim składzie rozpoczną ten mecz gospodarze:



twitter.com 20:40 Witamy w naszej relacji z meczu półfinałowego Ligi Mistrzów! Liverpool zmierzy się z Villarrealem. Początek spotkania o godzinie 21:00.

W walce o awans do wielkiego finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zmierzą się ze sobą Liverpool oraz Villarreal. Gracze z Hiszpanii zwyciężyli w zeszłym roku w Lidze Europy. Teraz chcą triumfować w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie. Jednak, aby to osiągnąć, muszą najpierw pokonać jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa, czyli ekipę The Reds.

Liverpool faworytem z starciu z Villarreal

Eksperci nie dają Żółtej Łodzi Podwodnej najmniejszych szans. Podopieczni Juergena Kloppa to dobrze funkcjonująca i rozpędzona maszyna. W poprzedniej rundzie udało im się wyeliminować lizbońską Benfikę. Z kolei Villarreal na swojej drodze pokonał już dwóch gigantów europejskiego futbolu - Juventus oraz Bayern Monachium. W rywalizacji z mistrzami Niemiec Hiszpanie oddali tylko dwa celne strzały. Oba z nich znalazły się w bramce Manuela Neuera. Czy i tym razem będą tak zabójczo skuteczni?