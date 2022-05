Mecze Ligi Mistrzów w Polsce? Dyrektor Szachtara Donieck zdradził szczegóły

Pod koniec lutego rosyjscy żołnierze rozpoczęli wojskową inwazję na Ukrainę. Jednym ze skutków tej wojny było przerwanie piłkarskich rozgrywek. Po 18. rozegranych kolejkach na czele ligowej tabeli znajdował się Szachtar Donieck, który będzie reprezentował naszych wschodnich sąsiadów w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Prawdopodobnie Górnicy swoje domowe spotkania będą rozgrywać w Polsce, o czym poinformował Darijo Srna.

Szachtar Donieck zagra w Lidze Mistrzów w Polsce

Kilka tygodni temu piłkarze Szachtara Donieck gościli w naszym kraju przy okazji akcji charytatywnej „mecz o pokój”. Ukraiński zespół zmierzył się wówczas z Lechią Gdańsk. Wkrótce jednak drużyna z Doniecka może ponownie przyjechać do Polski, tym razem na dłużej. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty chorwacki dyrektor drużyny opowiedział o szczegółach rozgrywania meczów Ligi Mistrzów w Polsce. Legendarny piłkach Górników zdradził, że chcą się oni w ten sposób odwdzięczyć Polakom za pomoc Ukrainie.

– Powiem wprost: chcemy grać mecze Ligi Mistrzów w Polsce! To byłby rodzaj naszej wdzięczności. Szkoda, że żaden klub z Polski nie gra w Champions League, ale jeśli my moglibyśmy „przynieść” te rozgrywki do Polski, to byłbym zadowolony – przyznał Darijo Srna.

Po chwili dodał, że takie spotkania najprawdopodobniej odbędą się w Warszawie. W grę wchodzą Stadion Narodowy oraz obiekt należący do Legii Warszawa. – Sprawdzamy różne możliwości. Chodzi o dostępność obiektów i tak dalej. Ale najważniejsze jest to, że Polacy i tu są bardzo pomocni. Każdy, kto w tej sprawie może pomóc, stara się to zrobić. Rozmawialiśmy między innymi z prezesem Legii. Bardzo miły człowiek. Sprawa jest w toku. Ale bardzo bym chciał, abyśmy grali właśnie w Polsce – powiedział dyrektor Szachtara Donieck.

