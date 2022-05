Czy Liverpool ma szansę na poczwórną koronę? Znany dziennikarz nie ma wątpliwości

Liverpool ma bardzo pracowity maj. Wszystko „przez to”, że awansowali do finałów FA Cup i Ligi Mistrzów, a także „przez to”, że nadal walczą o mistrzostwo kraju, mimo że w tej kwestii sytuacja jest lekko skomplikowana. O tym jednak później.

Drugi puchar w sezonie w zasięgu ręki

Już w najbliższą sobotę The Reds wybiegną na boisko z nadzieją i wiarą, że po raz kolejny Chelsea okaże się od nich gorsza w krajowym pucharze. Pierwszy z nich podopieczni Juergena Kloppa wygrali w lutym dopiero po dogrywce i 22 rzutach karnych. Teraz sprawa może okazać się delikatnie łatwiejsza. – Chelsea jest w słabszej formie, niż była wtedy. Teraz to jest zespół, który praktycznie co mecz rozdaje jakieś prezenty. Dla mnie Liverpool jest oczywiście dużym faworytem, ale jak The Blues wygrają, to jakiegoś potężnego zaskoczenia nie będzie – powiedział w rozmowie z Wprost.pl Wojciech Piela z Weszło i Kanału Sportowego.