UEFA przeprasza za skandal przed finałem Ligi Mistrzów. Federacja podejmie konkretne działania

Piłkarze Liverpoolu mieli po przegranym finale Ligi Mistrzów zapewne ciężką i smutną noc. Co jednak mają powiedzieć kibice, którzy w wyniku niekompetencji i braku odpowiedniej organizacji finału zostali potraktowani gazem pieprzowym lub mimo ważnych biletów nie weszli na finał dopingować swoją ulubioną drużynę? Spotkanie zaczęło się o 21:37, prawie 40 minut po zaplanowanym starcie wydarzenia. Prawie tydzień od tamtych wydarzeń UEFA wydała oświadczenie, które zaczęła od przeprosin.

UEFA przeprasza kibiców za skandal przed finałem LM

UEFA wydała oświadczenie, w którym przeprosiła kibiców. „UEFA pragnie szczerze przeprosić wszystkich widzów, którzy musieli doświadczyć lub być świadkami przerażających i niepokojących wydarzeń podczas przygotowań do finału Ligi Mistrzów UEFA na Stade de France 28 maja 2022 r. w Paryżu, w noc, która powinna być świętem europejskiej piłki klubowej. Żaden kibic nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji i nie może się ona powtórzyć” – napisano w oświadczeniu.

Federacja zapewniła, że nie zostawi sprawy bez działań. Specjalna komisja ma za zadanie dowiedzieć się, co dokładnie wydarzyło się podczas przygotowań do finałowego spotkania między Liverpoolem i Realem Madryt. „Natychmiast po tych wydarzeniach, UEFA zleciła przeprowadzenie niezależnego przeglądu w celu określenia niedociągnięć i odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w organizację finału, a dziś opublikowała zakres zadań dla tego przeglądu” – napisano w oświadczeniu. „Niezależna komisja została powołana, by zrozumieć, co wydarzyło się w okresie poprzedzającym finał” – możemy jeszcze przeczytać na oficjalnej stronie UEFA.

Czytaj też:

Półfinał French Open. Wielki ból i rozpaczliwy krzyk. Genialny tenisista opuszczał kort na wózku