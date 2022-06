Piekielnie trudne losowanie w Lidze Mistrzów. Lech Poznań chyba nie mógł trafić gorzej

Lech Poznań w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, dzięki czemu weźmie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Kolejorz rozpocznie walkę o grę w fazie grupowej tych elitarnych rozgrywek od pierwszej rundy. Co więcej, lechici nie byli rozstawieni, co oznacza, że podczas losowania mogli trafić tylko na jednego z rozstawionych rywali. Zatem już na początku mistrzowie Polski muszą rywalizować z teoretycznie mocniejszym klubem.

Lech Poznań poznał rywala w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów

Potencjalnymi przeciwnikami piłkarzy Dumy Wielkopolski w pierwszej rundzie eliminacji byli: Karabach Agdam, Sheriff Tyraspol, Slovan Bratysława, Lincoln Red Imps, a także Shamrock Rovers. To właśnie z tego grona wybierano. Trzeba przyznać, że trzy ostatnie wymienione zespoły znajdowały się w zasięgu Lecha Poznań. Nieco trudniejsze zadanie mistrzów Polski mogłoby czekać w przypadku dwumeczów z Karabachem lub Sheriffem.

Podczas losowania pierwszej rundy, które odbyło się we wtorek, 14 czerwca, o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie ostatecznie wyłoniono przeciwnika Kolejorza. Drużyna, która nadal poszukuje nowego trenera — po tym, jak Maciej Skorża zdecydował się odejść z powodów osobistych — zmierzy się z mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam. Zawodnicy z Wielkopolski pierwsze spotkanie rozegrają przed własną publicznością.

Mecze tego etapu eliminacji odbędą się już 5 oraz 6 lipca. Rewanże zaś zostaną rozegrane tydzień później, czyli 12 i 13 lipca. Natomiast losowanie par drugiej rundy kwalifikacji do Champions League będzie miało miejsce już w środę, 15 czerwca.

