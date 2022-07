Przewidywany skład na mecz Lech Poznań – Karabach Agdam. Tak ma zagrać Kolejorz

Wcześnie, bo już 5 lipca mistrzowie Polski rozegrają swoje pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2022/23. Tego dnia rozpoczną się bowiem kwalifikacje do kolejnej edycji Champions League. Nasz kraj w tych rozgrywkach będzie reprezentował Lech Poznań. Losowanie nie było pomyślne dla zespołu Johna van den Broma, ponieważ już w pierwszej rundzie Kolejorz trafił na mocnego przeciwnika – Karabach Agdam.

Lech Poznań zagra z Karabachem w eliminacjach Ligi Mistrzów

W tej chwili najważniejsze pytanie brzmi – w jakim składzie na to spotkanie wyjdzie Lech? Wiadomo na pewno, że pierwszej jedenastce zabraknie bardzo ważnej postaci, czyli Bartosza Salamona. Obrońca wciąż nie wyleczył się po kontuzji, której doznał w trakcie rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Co ciekawe jednak były reprezentant Polski znalazł się w kadrze na to spotkanie. Naturalnie w wyjściowym składzie zabraknie też Jakuba Kamińskiego czy Dawida Kownackiego, bo obaj odeszli z Kolejorza.

Mimo wszystko jednak van den Brom ma postawić na uznane już nazwiska. Jedynym nowym graczem w galowej jedenastce poznaniaków ma być bramkarz Artur Rudko sprowadzony niedawno w miejsce z Mickeya van der Harta z Metalista Charków. Pozostałe nowe nabytki, czyli Afonso Sousa i Heorhij Citaiszwili mają rozpocząć spotkanie na ławce rezrewowych.

Lech Poznań – Karabach Agdam. Przewidywany wyjściowy skład Kolejorza

Według Dawida Dobrasza z redakcji meczyki.pl drużyna prowadzona przez Johna van den Broma wyjdzie na dzisiejsze spotkanie w klasycznym systemie 4-2-3-1. Oto przewidywana jedenastka:

Rudko – Pereira, Satka, Milić, Rebocho – Murawski, Karlstroem – Ba Loua, Amaral, Skóraś – Ishak

