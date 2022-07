Lech Poznań zaczyna walkę o Ligę Mistrzów. O której i gdzie oglądać mecz Kolejorza z Karabachem Agdam?

Jedynym polskim przedstawicielem w eliminacjach do Champions League jest Lech Poznań, który we wtorek 5 lipca rozpocznie swoje zmagania od pierwszej rundy. Rywalem Kolejorza będzie Karabach Agdam, który w ciągu ośmiu ostatnich sezonów sześciokrotnie grał w Lidze Europy oraz zaliczył występy w Lidze Mistrzów i Lidze Konferencji. Z kolei polski klub w sezonie 2020/21 awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół w eliminacjach pokonał Valmerię, Hammarby, Apollon Limassol i Charleroi, a w grupie z Benficą, Standardem Liege i Glasgow Rangers zajął czwarte miejsce.

Lech Poznań nie zamierza się jednak poddawać i będzie chciał wyeliminować azerski klub. Niedawno w kadrze i w sztabie szkoleniowym poznaniaków miała miejsce rewolucja, w tym przybycie nowego szkoleniowca, w związku z czym Kolejorz ma przewagę, bo nie jest pewne, w jakim wyjdzie składzie i jaką zagra taktyką.

W jakim składzie wyjdzie Lech Poznań na mecz z Karabachem Akdam?

Polskie media od rana spekulują, w jakim ustawieniu zagra polska drużyna. Według redakcji meczyki.pl drużyna prowadzona przez Johna van den Broma wyjdzie na dzisiejsze spotkanie w klasycznym systemie 4-2-3-1. Oto przewidywana jedenastka: Rudko – Pereira, Satka, Milić, Rebocho – Murawski, Karlstroem – Ba Loua, Amaral, Skóraś – Ishak. Nowe nabytki takie jak Afonso Sousa i Heorhij Citaiszwili mają rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych.

Eliminacje Ligi Mistrzów. O której zagra Lech Poznań?

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem Agdam we wtorek 5 lipca. Mecz eliminacji Ligi Mistrzów rozpocznie się o godz. 20:00. Spotkanie poprowadzi Luis Manuera Montero. Transmisję z tego spotkania będzie można oglądać na TVP Sport, tvpsport.pl, aplikacji mobilnej oraz na Smart TV.

