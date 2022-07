Lech Poznań powalczy o awans na wyjeździe. Kiedy kolejny mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Lech Poznań już w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trafił na piekielnie trudnego i wymagającego rywala. Karabach Agdam to mistrz Azerbejdżanu, który w ostatnich latach regularnie gra w fazie grupowej europejskich pucharów. Do tego drużyna prowadzona przez Gurbana Gurbanowa bardzo dobrze radziła sobie w starciach z polskimi zespołami. Nic więc dziwnego, że w opinii większości ekspertów i dziennikarzy Kolejorz nie uchodził za faworyta.

Cenne zwycięstwo Lecha Poznań. Mają minimalną przewagę przed rewanżem

Mistrzowie Polski grali rozsądnie, nastawiając się na grę z kontrataku. Mimo że w pierwszej połowie goście mieli optyczną przewagę i częściej też oddawali strzały na bramkę, nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza Lecha Poznań. Gospodarze zaś byli konkretni i tuż przed przerwą wyszli z akcją, która zakończyła się trafieniem Mikaela Ishaka. Kapitan wykorzystał znakomite podanie Joela Pereiry i tym samym ustalił wynik tego spotkania.

Kolejorz zatem zwyciężył 1:0, ale nie oznacza to, że piłkarze Johna van den Broma mogą być pewni awansu. Mają minimalną przewagę, ale mecz w Azerbejdżanie nie będzie dla nich łatwy. Karabach Agdam w ostatnim czasie praktycznie nie pregrywa przed własną publicznością. Ich stadion to prawdziwa twierdza. Ponadto lechici będą musieli zmierzyć się z wysoką temperaturą, co może mieć wpływ na ich przygotowanie fizyczne. Gracze Gurbana Gurbanowa są bowiem do tego dostosowani.

Kiedy kolejny mecz Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Spotkanie rewanżowe Karabach Agdam — Lech Poznań zostało zaplanowane na wtorek, 12 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

