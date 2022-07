Rewanżowe starcie Lecha Poznań z Karabachem Agdam. Ważna deklaracja szkoleniowca Kolejorza

Już we wtorek 12 lipca rozstrzygnie się przyszłość polskich klubów w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech Poznań po godz. 18:00 zagra rewanż z Karabachem Agdam na stadionie im. Tofika Bachramowa w Baku. Kolejorz przyjechał do Azerbejdżanu ze skromną jednobramkową zaliczką, ale to faworytami są gospodarze, którzy w ciągu ośmiu ostatnich sezonów sześciokrotnie grali w Lidze Europy oraz zaliczyli występy w Lidze Mistrzów i Lidze Konferencji.

Sytuacji poznańskiego klubu nie poprawia sytuacja kadrowa, bo z powodu kontuzji za Kaukaz nie polecieli Dani Ramirez, Adriel Ba Loua i Afonso Sousa. Zdaniem dziennikarzy Kolejorz wyjdzie w formacji 4-2-3-1. Lechici mają zagrać następującym składem: Artur Rudko, Joel Pereira, Lubomir Satka, Antonio Milić, Pedro Rebocho – Jesper Karlstroem, Radosław Murawski – Kristoffer Velde, Joao Amaral, Michał Skóraś – Mikael Ishak.

Lech Poznań – Karabach Agdam. Van den Brom: nie zagramy na remis

Na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec klubu przy ul. Bułgarskiej John Van den Brom zapewnił, że Lech nie przyjechał, żeby grać na remis. – Nie możemy w ogóle myśleć, by zagrać w ten sposób – przyznał, lecz nie wyklucza sytuacji, kiedy Lech będzie musiał bronić korzystnego rezultatu z pierwszego spotkania. – Są czasami takie sytuacje, że jeśli widzisz, iż ten remis jest maksimum tego, co jesteś w stanie osiągnąć – mówił na konferencji. – Powiedziałem moim piłkarzom, że choć remis daje nam awans do następnej rundy, nie może w ogóle myśleć, by zagrać w ten sposób – podkreślił.

Regeneracja zawodników Lecha Poznań po meczu Superpucharu Polski

Holenderski szkoleniowiec zapewnił także, iż mimo osłabień kadrowych jego drużyna jest dobrze przygotowana do rewanżu. – Jutro czeka nas zupełnie nowe wyzwanie, z którym, jestem przekonany, że sobie poradzimy – oświadczył. Na konferencji nie zabrakło także pytań o regenerację zespołu po sobotnim przegranym Superpucharze Polski z Rakowem Częstochowa, gdyż Jesper Karlstroem, Radosław Murawski oraz Antonio Milic zagrali w tym meczu od pierwszej minuty. – To są bardzo doświadczeni zawodnicy i wiemy, że są w stanie grać. Jestem spokojny o ich przygotowanie fizyczne – zapewnił.

