Przed nami rewanżowy mecz Karabachu Agdam z Lechem Poznań. Gdzie i o której transmisja online i TV?

Od czasu, gdy Legia Warszawa dotarła do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16, ta sztuka nie udała się żadnej polskiej drużynie. Teraz o przybliżenie się do tego celu powalczy Lech Poznań, który już w pierwszej rundzie miał sporego pecha. Ze wszystkich rywali, na których mógł trafić, przypadł mu ten najtrudniejszy – Karabach Agdam, który de facto dwa lata wcześniej pozbawił wspomnianą Legię marzeń o grze w Lidze Europy.

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów

Tamta rywalizacja okazała się jednostronna i górą z niej wyszli Azerowie. Tym razem jednak podopiecznym Gurbana Gurbanowa nie poszło tak dobrze, o czym sam mówił zaraz po pierwszym spotkaniu. W nim Karabach co prawda dominował nad Kolejorzem, momentami spychał go do głębokiej defensywy, ale nie wykreował sobie żadnej dogodnej okazji do zdobycia bramki. Ta sztuka udała się natomiast gospodarzom – jedyne trafienie zanotował Mikael Ishak po dograniu Joela Pereiry.

Z taką minimalną zaliczką udają się więc podopieczni Johna van den Broma do Baku, gdzie dojdzie do rewanżu. Sam holenderski szkoleniowiec przyznał, że nie będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Podczas spotkania z dziennikarzami otwarcie powiedział, iż z Karabachem na pewno nie zagrają Dani Ramirez, Afonso Sousa i Adriel Ba Loua – wszyscy z powodów zdrowotnych. Szczególnie brak ostatniego z wymienionych może okazać się ważny, ponieważ skrzydłowy w pierwszym spotkaniu dał znakomitą zmianę.

Karabach Agdam – Lech Poznań w el. Ligi Mistrzów. O której mecz i gdzie oglądać transmisję online i TV?

Mecz Karabach Agdam – Lech Poznań zaplanowano na 12 lipca, na godzinę 18:00 czasu polskiego. Transmisja z niego odbędzie się na antenie TVP Sport oraz w serwisie internetowym sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Przewidywany skład Kolejorza na mecz Karabach Agdam – Lech Poznań. Trzy poważne osłabienia