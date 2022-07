Fala hejtu wobec piłkarza Lecha Poznań. Niektóre komentarze mrożą krew w żyłach

Lech Poznań skompromitował się w rewanżowym spotkaniu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Choć podopieczni Johna van den Broma jechali do Baku z jednobramkową zaliczką wywalczoną przy Bułgarskiej, to i tak przegrali, odpadając z rozgrywek w fatalnym stylu. Nie pomógł nawet fakt, że już na początku spotkania Kristoffer Velde zdobył drugiego gola dla Kolejorza w tym dwumeczu. Potyczka skończyła się jednak wynikiem 5:1 dla Karabachu.

Artur Rudko zawinił przy kilku golach w meczu Karabach Agdam – Lech Poznań w el. Ligi Mistrzów

Winowajców tej porażki dałoby się znaleźć wielu, szczególnie zawodziła formacja obronna drużyny gości. Największa uwaga skupiła się jednak na bramkarzu poznaniaków, czyli Arturze Rudko. Ukrainiec został pozyskany przed sezonem 2022/23 w ramach wypożyczenia i już na starcie nie pokazał się z dobrej strony.

To właśnie golkiper mocno przyczynił się do wysokiej porażki Lecha. Dziwnie zachował się przy trafieniu Filipa Ozobicia, kiedy wyszedł do przeciwnika, ale nie zdołał zablokować jego zagrania; wypluł przed siebie futbolówkę po strzale Kady’ego z rzutu wolnego i dał szansę Medinie na dobitkę na 3:1; bramkę na 4:1 po uderzeniu wspomnianego Brazylijczyka puścił między nogami.

Fala hejtu wylała się na Artura Rudkę, bramkarza Lecha Poznań

W związku z tym fanom Kolejorza puściły nerwy, ale wielu z nich zdecydowanie przesadziło z hejtem na ukraińskiego bramkarza. „Ty ku*** je**** naucz się bronić” – napisał internauta o nicku „_inwigilator_”. „Wyp******** ty ku***” – stwierdził „diabelzme”. „Weź idź się zap****** zje***” – dodał z kolei „og_niemiec”.

Te trzy wpisy to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o nienawiść, z którą kibice Lecha potraktowali golkipera. Pod jego zdjęciami da się znaleźć znacznie więcej tym podobnych wpisów.

