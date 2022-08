Skandaliczna wypowiedź prezesa tureckiego klubu o Ukrainie. Potępił też kibiców

W meczu rewanżowym drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Dynamem Kijów doszło do skandalicznego incydentu. Kijowianie zwyciężyli 2:1 po dogrywce, a asystę przy jednym z trafień zaliczył Tomasz Kędziora. Jednak w 57. minucie, gdy klub ze stolicy Ukrainy zdobył pierwszą bramkę, tureccy fani w bardzo niewłaściwy sposób dali upust swoim emocjom. Postanowili skandować imię i nazwisko prezydenta Rosji, czyli Władimira Putina. Co prawda, trwało to dosyć krótko, ale i tak odbiło się szerokim echem.

Wzbudziło to tyle kontrowersji, ponieważ wiadomo, jaka aktualnie panuje sytuacja za naszą wschodnią granicą. UEFA tym samym znalazła się pod presją. Media, kibice, a także przywódcy poszczególnych państw naciskali na europejską federację piłkarską, aby odpowiednio ukarać Fenerbahce za zachowanie fanów. W piątek, 5 sierpnia działacze podjęli wreszcie decyzję. Ostatecznie organizacja postanowiła m.in. nałożyć na turecki klub grzywnę w wysokości 50 tysięcy euro.

Prezes Fenerbahce zszokował. Wypowiedział się o sytuacji w meczu z Dynamem Kijów

Głos w tej sprawie zabrał również prezes tureckiego zespołu Ali Koc. Jego słowa wzbudziły niemałe kontrowersje. – Nie będziemy przepraszać Ukrainy. Po wszystkich przemówieniach ambasadora Ukrainy to on powinien nas przeprosić. Tak, te pieśni nie pasują do tożsamości naszego klubu. Ale co mieliśmy zrobić? Zakleić im usta? – powiedział, cytowany przez Sport.pl.

Szef Fenerbahce podkreślił po chwili, że przyśpiewek wykrzykiwanych przez nieliczną grupę nie powinno identyfikować się z klubem. Jednocześnie potępił to zachowanie części swoich kibiców. – Uważam za niestosowne wykonywanie tej przyśpiewki, nawet w chwili gniewu. Potępiam jednak tych, którzy identyfikują 115 lat z reakcją niektórych kibiców. Jesteśmy przeciwko wojnie. Nasze stanowisko jest jasne – dodał.

