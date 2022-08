Thomas Mueller zaczepił Roberta Lewandowskiego. Tak zwrócił się do Polaka

W czwartek, 25 sierpnia odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Już na tym etapie rozgrywek dojdzie do wielu ciekawych spotkań pomiędzy gigantami europejskiego futbolu, jednak najbardziej emocjonująca wydaje się rywalizacja w grupie C. Znaleźli się w niej Bayern Monachium, FC Barcelona, Inter oraz Viktoria Pilzno. Nie bez przyczyny grupę tę określoną mianem „grupy śmierci”.

Thomas Mueller zwrócił się do Roberta Lewandowskiego po losowaniu Ligi Mistrzów

Dodatkowo emocje wzbudza fakt, że Robert Lewandowski, który tego lata został nowym piłkarzem Dumy Katalonii, po zaledwie kilku tygodniach od transferu będzie musiał wrócić do Monachium. Polski napastnik otwarcie przyznawał, że chciał uniknąć tej rywalizacji i odłożyć ją w czasie. Los jednak zdecydował inaczej.

Po losowaniu głos w mediach społecznościowych zabrała Thomas Mueller. Wychowanek Die Roten skomentował i ocenił grupowych rywali jego zespołu w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zwrócił się także do kapitana reprezentacji Polski. – Co za przyjemnie losowanie dla wszystkich fanów piłki nożnej. Panie Lewangoalski, do zobaczenia w Monachium. Bardzo się cieszę! Do boju, podbijemy ten sezon Champions League – powiedział na opublikowanym nagraniu.

twitter

Polak z Niemcem przez osiem lat stanowili o sile Bayernu Monachium. Stworzyli jeden z najlepszych duetów w historii współczesnego futbolu. Doskonale się rozumieli, zarówno na boisku, jak i poza nim. Thomas Mueller pod koniec lipca w rozmowie z „Bildem” stwierdził, że mieli ze sobą wyjątkową więź. – Nadawaliśmy na tych samych falach – powiedział.

Czytaj też:

Ogromny zastrzyk gotówki dla Lecha Poznań. Wiemy, ile zarobił za awans do fazy grupowej LKE