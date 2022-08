Dosadne słowa Nagelsmanna o powrocie Roberta Lewandowskiego. To czeka napastnika

Losowanie tegorocznej fazy grupowej Ligi Mistrzów już za nami. W czwartek, 25 sierpnia dowiedzieliśmy się, które czołowe drużyny trafią na siebie już w pierwszej fazie rozgrywek. Los nie był łaskawy dla odbudowującej się powoli FC Barcelony. Duma Katalonii znalazła się w grupie C, a jej rywalami będą Bayern Monachium, Inter oraz Viktoria Pilzno. To klasyczna „grupa śmierci”.

Julian Nagelsmann zabrał głos ws. powrotu Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa trenera

Ogromne emocje wzbudzać będzie przede wszystkim starcie pomiędzy FC Barceloną a mistrzami Niemiec. Dlaczego? To proste. Wszystko ze względu na powrót do Monachium — i to po zaledwie kilku tygodniach od transferu — Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski jakiś czas temu wprost przyznawał, że nie chciałby mierzyć się z byłymi kolegami z szatni już na tak wczesnym etapie. – To byłoby dziwne uczucie, komiczne wręcz. Myślę, że za wcześnie, żeby zagrać przeciwko Bayernowi. Dlatego moje życzenie to ominąć kulkę z Bayernem — stwierdził w rozmowie ze „Sport Bildem”.

Zatem jako pierwsze do głowy przyszło pytanie, jak zaprezentuje się 34-latek w rywalizacji z Die Roten oraz jak zostanie przywitany przez kibiców, którzy podziwiali go przez ostatnie osiem lat. Podczas konferencji prasowej głos w tej sprawie zabrał Julian Nagelsmann. Szkoleniowiec mistrzów Niemiec między słowami zaapelował do fanów jego zespołu, aby ci nie gwizdali na Polaka.

– Myślę, że zostanie przywitany oklaskami. Uważam, że nigdy nie jest dobrze, gdy na kogoś się buczy. Nie znam całej prawdy, kibice tym bardziej. Zawsze jest druga prawda, a rzeczy bywają przesadzone lub źle przetłumaczone. To jest piłka nożna – powiedział.

